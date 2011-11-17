ГИБДД рассказала о ДТП, в котором участковый сбил девушку

Posted 17 ноября 2011,, 05:55
Published 17 ноября 2011,, 05:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, 16 ноября Союз автомобилистов Белогорья опубликовал на своём сайте и распространил письмо очевидца ДТП, случившегося 14 ноября в 21:15 на улице Щорса, рядом с гипермаркетом «Вестер». Свидетель происшествия рассказал, что, сбив девушку на пешеходном переходе, участковый на этом же служебном автомобиле отвёз её в бессознательном состоянии вместо больницы в опорный пункт полиции. В доказательство молодой человек показал фото автомобиля, сделанные рядом с опорным пунктом. Автор обращения выразил обеспокоенность за жизнь девушки. Руководитель Союза автомобилистов Белогорья Леонид Каплий 16 ноября обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в произошедшем. В этот же день в 18 часов начальник ГИБДД Белгородской области Николай Смоляков собрал журналистов на брифинг, где опроверг целый ряд фактов, рассказанных очевидцем.
«Там очень серьёзные заявления, на которые мы, естественно, не могли не отреагировать», – рассказал глава ГИБДД региона. ДТП, по словам Николая Викторовича, официально зарегистрировано. В этот же день главой УМВД области назначена служебная проверка, а участковый уполномоченный привлечён к административной ответственности в соответствии со ст. 12.18 КоАП – штрафу 800 рублей за непредставление преимущества пешеходу . Опровергнуть же историю о том, как «бездыханное тело» девушки участковый «затаскивал в своё авто», Николай Смоляков пригласил саму пострадавшую – 22-летнюю Надежду Казанову.
В своём рассказе девушка обвинила очевидцев ДТП в бездействии и отметила высокие человеческие качества участкового и пассажира его автомобиля. «Хочу сказать, что помощь, кроме участкового и того мужчины, который был в его машине, мне никто не оказал. Никто не подошёл – абсолютно. Только они помогали мне подняться с асфальта», – рассказала девушка.
Очевидцу ДТП же досталось нелестное описание. «Участковый помогает мне подняться, потому что я сильно ушибла ногу. А этот мордоворот, я никак иначе не могу его назвать, –парень ростом метр восемьдесят, чуть ли не косая сажень в плечах – стоит и на телефон снимает метрах в пяти. Что же ты не подошёл и не оказал помощь? Сразу начал снимать, чтобы скорее очередное видео на ютуб выложить: да я красавец, я был в центре событий! Ещё вопросы есть?» – закончила пострадавшая.
По её словам, виновником ДТП является водитель некоего чёрного автомобиля, а участковый не видел идущего впереди пешехода как раз из-за этой машины. «По левой полосе на большой скорости неслась чёрная двухдверная машина. Когда стало где-то метра 4 до меня, её водитель добавил газа, резко вильнул в сторону и по правой полосе объехал меня. У меня секундный ступор, я делаю пару шагов, вижу свет фар и как заносит белую машину. Потом я очнулась уже на асфальте и увидела, что вокруг меня суетится участковый с мужчиной», – описала Надежда детали происшествия.
Самому участковому пострадавшая благодарна за то, что вовремя затормозил. «Я отделалась всего лишь ушибами. Лицо – оно заживёт. Хочу, чтобы наказали того водителя, который нёсся на сумасшедшей скорости», – выразила пожелание девушка.
Скорую помощь полицейский не стал вызывать, по словам Надежды, по её же просьбе. Хотя настаивал. Только после того как она привела себя в порядок в опорном пункте, правоохранитель отвёз пострадавшую во вторую горбольницу, где ей обработали раны и сделали рентген. Все кости, к счастью, оказались целы. «Участковый настаивал на том, чтобы отвезти меня в травмпункт или в скорую помощь. С его стороны было сделано всё необходимое», – отметила пострадавшая.
Фразу же очевидца о том, что её в бессознательном состоянии затаскивали в автомобиль участкового, Надежда назвала бредом – сознание она теряла только в момент столкновения с авто.
Отметим, что описавший ситуацию очевидец ДТП не вёл съёмку на месте аварии, а только сфотографировал автомобиль полицейского уже возле опорного пункта. Хотя молодой человек рассказал и о свидетелях случившегося, один из которых действительно вёл съёмку на камеру телефона.
По словам руководителя ГИБДД области Николая Смолякова, по итогам проводимой служебной проверки будет дана оценка виновнику ДТП – участковому уполномоченному. Несмотря на признание полицейского виновным в непредставлении преимущества пешеходу, Николай Смоляков отметил, что вряд ли скорость автомобиля участкового превышала 60 км/ч, т. к. тогда и последствия для потерпевшей могли бы быть куда более серьёзными.