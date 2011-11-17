ГИБДД рассказала о ДТП, в котором участковый сбил девушку

Скорую помощь полицейский не стал вызывать, по словам Надежды, по её же просьбе. Хотя настаивал. Только после того как она привела себя в порядок в опорном пункте, правоохранитель отвёз пострадавшую во вторую горбольницу, где ей обработали раны и сделали рентген. Все кости, к счастью, оказались целы. «Участковый настаивал на том, чтобы отвезти меня в травмпункт или в скорую помощь. С его стороны было сделано всё необходимое», – отметила пострадавшая.