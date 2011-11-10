В Белгородской области ужесточается контроль за ввозимой животноводческой продукцией

Posted 10 ноября 2011,, 10:14
Published 10 ноября 2011,, 10:14
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Постановлением правительства Белгородской области определено 14 контрольных ветеринарно-полицейских постов с круглосуточным режимом работы. Большую помощь в обустройстве постов, оборудовании их стационарными вагончиками принимают свиноводческие холдинги, для них проникновение вируса в регион грозит огромными потерями, отметили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Сотрудники управления Россельхознадзора контролируют федеральную трассу М2, по которой идёт наибольший поток транспорта. Они ведут дежурство на постах ДПС у посёлка Майского и на границе с Курской областью . У посёлка Ивня помимо поста оборудован дезбарьер, где происходит обработка транспорта, ведётся строгий контроль за ввозимыми грузами. За десять дней дежурства, по состоянию на утро 9 ноября, на Ивнянском посту было досмотрено 512 машин, подвергнуто дезинфекции 1 525 автомобилей, 47 автомобилей возвращены в Курскую область , составлен один протокол об административном правонарушении.
Против заноса АЧС на территорию области объединены усилия пограничников, управлений Россельхознадзора, ветеринарии, внутренних дел. На днях на окраине хутора Шияны Ровеньского района пограничный наряд задержал граждан РФ, перевозивших 11 туш крупного рогатого скота без ветеринарно-сопроводительных документов. Сейчас по этому делу ведётся следствие.
Управление Россельхознадзора предупреждает: на любую животноводческую продукцию необходимо иметь ветеринарно-сопроводительные документы. Обо всех случаях падежа свиней в личных подворьях граждан, при обнаружении трупов диких свиней в лесных массивах, а также в случаях обнаружения трупов свиней на свалках и других местах на территории Белгородской области , необходимо немедленно сообщить в управление Россельхознадзора по телефонам горячей линии: (4722) 30-60-63 (круглосуточно), (4722) 30-61-04 (круглосуточно), (4722) 75-16-04, 33-83-86, 33-83-90 (в будние дни с 9:00 до 18:00).