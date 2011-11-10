В Белгородской области ужесточается контроль за ввозимой животноводческой продукцией

Сотрудники управления Россельхознадзора контролируют федеральную трассу М2, по которой идёт наибольший поток транспорта. Они ведут дежурство на постах ДПС у посёлка Майского и на границе с Курской областью . У посёлка Ивня помимо поста оборудован дезбарьер, где происходит обработка транспорта, ведётся строгий контроль за ввозимыми грузами. За десять дней дежурства, по состоянию на утро 9 ноября, на Ивнянском посту было досмотрено 512 машин, подвергнуто дезинфекции 1 525 автомобилей, 47 автомобилей возвращены в Курскую область , составлен один протокол об административном правонарушении.