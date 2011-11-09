В Старом Осколе начало вещание первое молодёжное интернет-телевидение

Планируется выход 43 собственных телепроектов, рассказывающих о различных процессах, которые проходят в молодёжной среде, а также посвящены разным сферам творчества: фотографии, живописи, дизайну, рекламе, автотюнингу, танцам и т. д. «Сминг ТВ» доступно для просмотра через компьютер, телефон с платформой windows mobile андроид, iphone и ipad.