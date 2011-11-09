В Старом Осколе начало вещание первое молодёжное интернет-телевидение

Posted 9 ноября 2011,, 14:05
Published 9 ноября 2011,, 14:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как рассказал инициатор создания «Сминг ТВ» Димитр Николов, проект начал реализовываться с 2005 года активистами молодёжного движения «Новое поколение» при поддержке фонда «Поколение». Сегодня на торжественной церемонии открытия Димитр подарил основателю фонда портативную камеру, на которую снимались первые репортажи.
На сегодняшний день производственная база канала позволяет делать разнообразный, неповторимый и легко моделируемый эфир. Со зрителями поддерживается постоянное интерактивное общение, проходящее в нескольких форматах.
Планируется выход 43 собственных телепроектов, рассказывающих о различных процессах, которые проходят в молодёжной среде, а также посвящены разным сферам творчества: фотографии, живописи, дизайну, рекламе, автотюнингу, танцам и т. д. «Сминг ТВ» доступно для просмотра через компьютер, телефон с платформой windows mobile андроид, iphone и ipad.
На новом ТВ оборудовано пять студий: информационная, музыкально-концертная, развлекательных программ, передвижная на базе мобильной VSAT, студия для телемоста. «Это первый высокотехнологичный проект движения «Новое поколение», – сказал на торжественной церемонии Андрей Скоч.