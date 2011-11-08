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Posted 8 ноября 2011,, 08:23

Published 8 ноября 2011,, 08:23

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сотрудники белгородской уголовно-исправительной системы подавили условный бунт

8 ноября 2011, 08:23
В ходе тактико-специальных учений в одном из исправительных учреждений области правоохранители отработали действия в случае возникновения массовых беспорядков. По словам руководства ведомства, операция по предотвращению чрезвычайной ситуации прошла успешно.

Местом потенциального бунта выбрали производственную зону исправительной колонии № 7 УФСИН России по Белгородской области. По легенде группа осуждённых отказалась выполнять задание и самовольно покинула здание цеха. Их примеру последовали и другие заключённые, что привело к массовым беспорядкам, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Исполняющий обязанности начальника управления объявил сбор личного состава подразделений уголовно-исправительной системы , а на базе колонии № 7 развёрнули оперативный штаб. Правоохранители попытались убедить осуждённых прекратить беспорядки. После того как стало ясно, что разрешить ситуацию мирным путём не удастся, командование приняло решение провести в учреждении спецоперацию.

По оценке исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Белгородской области Олега Плясова, группа управления и личный состав успешно справились со своими задачами: «Участники учений действовали грамотно и профессионально. Все этапы мероприятия и учебные вопросы отработаны в полном объёме».

Фото пресс-службы УФСИН России по Белгородской области

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#УФСИН#Учения#Колония#Беспорядки
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