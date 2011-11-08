Сотрудники белгородской уголовно-исправительной системы подавили условный бунт

Posted 8 ноября 2011,, 08:23
Published 8 ноября 2011,, 08:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Местом потенциального бунта выбрали производственную зону исправительной колонии № 7 УФСИН России по Белгородской области. По легенде группа осуждённых отказалась выполнять задание и самовольно покинула здание цеха. Их примеру последовали и другие заключённые, что привело к массовым беспорядкам, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Исполняющий обязанности начальника управления объявил сбор личного состава подразделений уголовно-исправительной системы , а на базе колонии № 7 развёрнули оперативный штаб. Правоохранители попытались убедить осуждённых прекратить беспорядки. После того как стало ясно, что разрешить ситуацию мирным путём не удастся, командование приняло решение провести в учреждении спецоперацию.
Фото пресс-службы УФСИН России по Белгородской области