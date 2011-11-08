Сотрудники белгородской уголовно-исправительной системы подавили условный бунт

Местом потенциального бунта выбрали производственную зону исправительной колонии № 7 УФСИН России по Белгородской области. По легенде группа осуждённых отказалась выполнять задание и самовольно покинула здание цеха. Их примеру последовали и другие заключённые, что привело к массовым беспорядкам, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.