Белгородский губернатор предлагает принудительно лечить наркоманов

Обращаясь с просьбой к Виктору Иванову, Евгений Савченко заметил, что сегодняшняя система добровольного лечения неэффективна. Белгородский губернатор считает, лечение должно назначаться в рамках уголовных дел. Кроме того, глава региона уверен, что в России необходимо обязать всех учащихся проходить тесты на наркотики, а тех, кто был замечен в их употреблении, лишать водительских прав. «Это же убийцы за рулём!» – заявил губернатор .