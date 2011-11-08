Белгородский губернатор предлагает принудительно лечить наркоманов

Posted 8 ноября 2011,, 10:41
Published 8 ноября 2011,, 10:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Обращаясь с просьбой к Виктору Иванову, Евгений Савченко заметил, что сегодняшняя система добровольного лечения неэффективна. Белгородский губернатор считает, лечение должно назначаться в рамках уголовных дел. Кроме того, глава региона уверен, что в России необходимо обязать всех учащихся проходить тесты на наркотики, а тех, кто был замечен в их употреблении, лишать водительских прав. «Это же убийцы за рулём!» – заявил губернатор .
Виктор Иванов, отвечая на предложение Евгения Савченко, отметил, что ФСКН уже сформировала предложение, хотя непосредственно принудительного лечения в новом механизме не предполагается. «Это создание механизма, который побуждает наркопотребителей выбрать лечение. Надо поставить их перед выбором: либо серьёзное наказание, либо прохождение курса лечения. Практика США, европейских государств показала, что когда наркоманов ставят перед таким выбором, он предпочитает лечение. Мы его не силой заставляем», – уверил Виктор Иванов.
Губернатор Евгений Савченко в свою очередь поручил областной администрации обеспечить содействие некоммерческим организациям, занимающимся реабилитацией наркоманов . По словам главврача областного наркодиспансера Игоря Голощапова, большинство из таких реабилитационных учреждений связаны с Белгородской и Старооскольской епархией.