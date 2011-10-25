На границе Харьковской и Белгородской областей задержали крупную партию контрабанды

Как сообщает портал «РепортёрUA» со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной таможни, 34-летний украинец, водитель автомобиля УАЗ с автоприцепом, и его 21-летний пассажир пытались перевезти через границу зимние куртки и утеплённые женские чулки. Минуя пункт пропуска «Гоптовка», мужчины проследовали по объездному пути: с. Борисовка (Харьковского района Харьковской области) – с. Солнцевка (Белгородского района Белгородской области ). Однако въехать на территорию России нарушители не успели: в 20 метрах от границы их задержал таможенно-пограничный наряд.