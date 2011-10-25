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Posted 25 октября 2011,, 05:53

Published 25 октября 2011,, 05:53

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На границе Харьковской и Белгородской областей задержали крупную партию контрабанды

25 октября 2011, 05:53
Двое украинцев пытались незаконно ввезти на территорию России зимнюю одежду на общую сумму 208 тысяч гривен. Харьковские таможенники задержали нарушителей в 20 метрах от границы.
Сюжет
Харьков

Как сообщает портал «РепортёрUA» со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной таможни, 34-летний украинец, водитель автомобиля УАЗ с автоприцепом, и его 21-летний пассажир пытались перевезти через границу зимние куртки и утеплённые женские чулки. Минуя пункт пропуска «Гоптовка», мужчины проследовали по объездному пути: с. Борисовка (Харьковского района Харьковской области) – с. Солнцевка (Белгородского района Белгородской области ). Однако въехать на территорию России нарушители не успели: в 20 метрах от границы их задержал таможенно-пограничный наряд.

По данному факту сотрудники Харьковской областной таможни составили протоколы по ст. 351 Таможенного кодекса Украины, а зимняя одежда и автомобиль контрабандистов были изъяты и переданы на хранение на склад таможни.

#Новости#Происшествия#Таможня#Контрабанда#Мария#Харьков
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