ВТБ идёт в регионы с новой философией

Изменения в функционировании ВТБ для клиентов, т. е. для среднего и крупного бизнеса Белгородской области, будут, по заявлениям руководства банка, только позитивными. «Ещё три месяца назад срок от получения первого документа от клиента до выдачи кредита составлял 1,5–2 месяца. Уже сейчас он составляет 1–1,5 месяца», – заявил Чаба Зентаи, подчеркнув, что задачей является сокращение этого срока до 3–4 недель. Сама реформа, собственно, и нацелена на ускорение принятия решений, повышение качества обслуживания и эффективности работы самого банка.