ВТБ идёт в регионы с новой философией

Posted 14 октября 2011,, 10:39
Published 14 октября 2011,, 10:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На сегодняшний день ВТБ имеет вторую по величине сеть в России. 111 точек присутствия, не считая дочерних структур группы ВТБ , по мнению Зентаи, является очень значимым показателем. Вместе с тем в руководстве банка принято решение о старте структурной реформы региональной сети, которую сам Чаба Зентаи называет новой философией банка.
Главная задача реформы сети ВТБ – синхронизировать головную структуру и региональную сеть. «Региональная сеть банка ВТБ должна стать эффективным каналом продажи всех продуктов для всех сегментов наших клиентов. То есть от самого мелкого до самого крупного клиента, от простого расчётно-кассового обслуживания до самых сложных комплексных продуктов сеть должна выполнять функции эффективной продажи», – заявляет Чаба Зентаи.
При этом во взаимодействии с клиентами, по заверению Зентаи, новая организационная структура будет работать только эффективнее. Лицом и главным клиентским менеджером в каждом регионе остаётся управляющий филиалом или точкой присутствия ВТБ . И основные решения по-прежнему остаются за ним. «Наши управляющие являются и должны являться главными клиентскими менеджерами во всех регионах . Это весомая фигура, которая имеет очень хорошую связь с клиентами, властями, СМИ», – отметил старший вице-президент банка ВТБ .
Изменения в функционировании ВТБ для клиентов, т. е. для среднего и крупного бизнеса Белгородской области, будут, по заявлениям руководства банка, только позитивными. «Ещё три месяца назад срок от получения первого документа от клиента до выдачи кредита составлял 1,5–2 месяца. Уже сейчас он составляет 1–1,5 месяца», – заявил Чаба Зентаи, подчеркнув, что задачей является сокращение этого срока до 3–4 недель. Сама реформа, собственно, и нацелена на ускорение принятия решений, повышение качества обслуживания и эффективности работы самого банка.
Ключевым заявлением Чабы Зентаи для всего бизнеса стали слова о продолжении кредитования бизнеса, несмотря на турбулентность рынка. «Мы продолжаем кредитовать все сегменты бизнеса на территории РФ», – подчеркнул Зентаи.
Главным итогом реформы региональной сеть станет её выход на лидирующую позицию в стране. «В 2013 году мы получим самую эффективную, самую развитию и самую управляемую сеть в стране», – убеждён Зентаи.