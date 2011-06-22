Жительницу Белгородской области осудили за убийство новорождённой дочери

Posted 22 июня 2011,, 08:36
Published 22 июня 2011,, 08:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По данным следствия, 28 января 2011 года жительница города Алексеевки, 1971 года рождения, вдова, имеющая четырёх детей и внука, родила дочь. Сразу после родов она задушила новорождённую. Спустя несколько дней тело ребёнка обнаружили на городской свалке.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Белгородской области, в судебном заседании женщина объяснила причину своего поступка отсутствием желания иметь ещё одного ребёнка, а также пояснила, что испугалась бытовых трудностей, связанных с его воспитанием.