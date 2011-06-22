Жительницу Белгородской области осудили за убийство новорождённой дочери

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Белгородской области, в судебном заседании женщина объяснила причину своего поступка отсутствием желания иметь ещё одного ребёнка, а также пояснила, что испугалась бытовых трудностей, связанных с его воспитанием.