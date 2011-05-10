Белгород поможет горевшему «Квилу»

По итогам встречи гендиректор завода «Краски Квил» Виктор Ковалёв заявил, что рассматривается несколько вариантов поддержки. Городской бюджет может взять на себя выплату процентов по кредиту, необходимому предприятию для восстановления сгоревшего 3 мая цеха полуфабрикатных лаков. Или же оно будет освобождено от налогов на время восстановления производства. «Это позволит нам использовать средства для восстановительных целей», цитирует Виктора Ковалёва ТРК «Белый город».