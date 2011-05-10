Белгород поможет горевшему «Квилу»

Posted 10 мая 2011,, 08:47
Published 10 мая 2011,, 08:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По итогам встречи гендиректор завода «Краски Квил» Виктор Ковалёв заявил, что рассматривается несколько вариантов поддержки. Городской бюджет может взять на себя выплату процентов по кредиту, необходимому предприятию для восстановления сгоревшего 3 мая цеха полуфабрикатных лаков. Или же оно будет освобождено от налогов на время восстановления производства. «Это позволит нам использовать средства для восстановительных целей», цитирует Виктора Ковалёва ТРК «Белый город».
Сообщается, что из 153 работавших в цехе человек большая часть уже трудоустроена в других подразделениях «Квила». Аналогичное производство планируется открыть и в Шебекино, куда переведут некоторых специалистов из сгоревшего цеха.
Как стало известно ИА «Бел.Ру» от работников предприятия, Виктор Ковалёв уже провёл встречу с коллективом всех производств «Квила», успокоив работников и заявив, что сгоревший цех будет восстановлен. Часть сотрудников трудится на разборе завалов сгоревшего цеха и возведении нового производства.
Напомним, что пожар начался 3 мая вечером. Огнём был полностью уничтожен цех полуфабрикатных лаков ООО «Алкид». Пострадали три человека, из которых двое были госпитализированы. По неофициальным данным, ущерб составил порядка 250–300 млн рублей, причём имущество было застраховано. Причины пожара не называются, однако, по предварительным версиям, возгорание могло произойти из-за нарушения технологии производства лака.
В минувшую пятницу всё руководство «Квила» побывало в Харькове на встрече с компанией, продавшей заводу технологию производства лака. Тем не менее официальную версию произошедшего даст следствие.