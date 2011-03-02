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Posted 2 марта 2011,, 07:37

Published 2 марта 2011,, 07:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Росгранстрой: Камера на «Нехотеевке» проходит тестовую проверку

2 марта 2011, 07:37
В Федеральном государственном учреждении «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой) сообщили, что пока веб-камера на трассе к МАПП «Нехотеевка» в Белгородской области работает в тестовом режиме.

Именно с этим связано то, что прежде свободный доступ к изображению с камеры 1 марта во второй половине дня был запаролен, пояснили в пресс-службе ФГУ «Росгранстрой». К сожалению, руководителю белгородского филиала дирекции корреспонденту ИА «Бел.Ру» для получения более подробных комментариев дозвониться не удалось.

По замыслу установка веб-камеры позволит следить за ситуацией на пункте пропуска, избежать хаотичного накопления автотранспорта при пересечении государственной границы, снизить социальную напряжённость в период пиковых нагрузок (летом, в выходные и праздничные дни), говорится в сообщении на сайте Росгранстроя.

Напомним, что на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка» реализуется пилотный проект Росграницы под названием «На границе – без очередей». Поводом для его запуска послужили огромные пробки летом 2010 года, которые вкупе с аномальной жарой сделали пребывание людей на МАПП практически невыносимым.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Нехотеевка#Росгранстрой#Веб-камера
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