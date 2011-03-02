Росгранстрой: Камера на «Нехотеевке» проходит тестовую проверку

Именно с этим связано то, что прежде свободный доступ к изображению с камеры 1 марта во второй половине дня был запаролен, пояснили в пресс-службе ФГУ «Росгранстрой». К сожалению, руководителю белгородского филиала дирекции корреспонденту ИА «Бел.Ру» для получения более подробных комментариев дозвониться не удалось.