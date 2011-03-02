Росгранстрой: Камера на «Нехотеевке» проходит тестовую проверку

Posted 2 марта 2011,, 07:37
Published 2 марта 2011,, 07:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Именно с этим связано то, что прежде свободный доступ к изображению с камеры 1 марта во второй половине дня был запаролен, пояснили в пресс-службе ФГУ «Росгранстрой». К сожалению, руководителю белгородского филиала дирекции корреспонденту ИА «Бел.Ру» для получения более подробных комментариев дозвониться не удалось.
По замыслу установка веб-камеры позволит следить за ситуацией на пункте пропуска, избежать хаотичного накопления автотранспорта при пересечении государственной границы, снизить социальную напряжённость в период пиковых нагрузок (летом, в выходные и праздничные дни), говорится в сообщении на сайте Росгранстроя.
Напомним, что на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка» реализуется пилотный проект Росграницы под названием «На границе – без очередей». Поводом для его запуска послужили огромные пробки летом 2010 года, которые вкупе с аномальной жарой сделали пребывание людей на МАПП практически невыносимым.