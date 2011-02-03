Белгородцы могут написать лучшее письмо на космическую орбиту

Школьники из Белгорода и области хорошо знакомы с этим конкурсом и не раз занимали призовые места, отмечают в пресс-службе Белгородского филиала ФГУП «Почта России». Так, в 2010 году Александр Коденцев из средней школы № 18 Белгорода занял 1-е место в номинации «Письмо Президенту», а Станислав Винников из Старооскольского геологического техникума им. Малышева стал лауреатом в номинации «Письмо другу» на всероссийском этапе конкурса. В предыдущие годы школьники из Белгородской области также занимали на нём призовые места. Подробнее о региональном этапе конкурса можно прочитать на сайте Белгородского филиала Почты России http://www.belgpost.ru.