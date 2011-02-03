Белгородцы могут написать лучшее письмо на космическую орбиту

Posted 3 февраля 2011,, 07:49
Published 3 февраля 2011,, 07:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Конкурс проводится в два этапа: лучшие работы из регионов страны направляются для участия на всероссийском уровне. В этом году организаторы предлагают следующие темы:
– «С чего начинается Родина?»;
– «Письмо на космическую орбиту» (посвящена Году российской космонавтики);
– «Мама, папа, я – спортивная семья» (посвящена Олимпийским играм в Сочи 2014 года);
– «Письмо в 1941-й год» (посвящена 70-летней годовщине начала Великой Отечественной войны);
– «Герой нашего времени»;
– «Учусь у М. В. Ломоносова» (посвящена 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова);
– Лучшая методическая разработка проведения урока письма.
Школьники из Белгорода и области хорошо знакомы с этим конкурсом и не раз занимали призовые места, отмечают в пресс-службе Белгородского филиала ФГУП «Почта России». Так, в 2010 году Александр Коденцев из средней школы № 18 Белгорода занял 1-е место в номинации «Письмо Президенту», а Станислав Винников из Старооскольского геологического техникума им. Малышева стал лауреатом в номинации «Письмо другу» на всероссийском этапе конкурса. В предыдущие годы школьники из Белгородской области также занимали на нём призовые места. Подробнее о региональном этапе конкурса можно прочитать на сайте Белгородского филиала Почты России http://www.belgpost.ru.