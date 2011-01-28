«Метры тепла» согреют воспитанников белгородского приюта

Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних помогает детям, оставшимся без надзора родителей и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ребята из большого совета Ассоциации детских общественных организаций совместно с советом воспитанников Белгородского дворца детского творчества подарили детскому приюту тёплые вещи, собранные в ходе акции «Метры тепла» в декабре 2010 года.