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Posted 28 января 2011,, 08:04

Published 28 января 2011,, 08:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Метры тепла» согреют воспитанников белгородского приюта

28 января 2011, 08:04
27 января белгородские волонтёры посетили областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С собой ребята привезли тёплые шарфы, шапки и варежки для воспитанников приюта.

Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних помогает детям, оставшимся без надзора родителей и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ребята из большого совета Ассоциации детских общественных организаций совместно с советом воспитанников Белгородского дворца детского творчества подарили детскому приюту тёплые вещи, собранные в ходе акции «Метры тепла» в декабре 2010 года.

Молодёжные активисты передали в приют 60 шейных шарфов и 55 пар варежек и вязаных шапок. Помимо этого для воспитанников реабилитационного центра волонтёры показали небольшой концерт.

Как сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» организаторы акции, следующим пунктом, куда доставят «метры тепла», будет организация «Красный Крест».

Вадим Кумейко

Фото Елены Бабъяк

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Дворец детского творчества#Большой совет#Метры тепла
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