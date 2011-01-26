В феврале в Белгороде пройдёт турнир по дартсу

Posted 26 января 2011,, 07:43
Published 26 января 2011,, 07:43
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Организатором турнира выступает ФГУП ВИОГЕМ. В этом году впервые соревнования по метанию дротиков пройдут в двух зачётных упражнениях. 1 февраля спортсмены будут соревноваться в упражнении «Набор очков». Со 2 по 15 февраля любителям метания дротиков будет предложено упражнение «301-out» (упрощённый аналог хорошо известной всем любителя дартса игры «501-out»).
Популярность турнира с каждым годом растёт. В 2010 году в соревнованиях приняли участие сотрудники не только ВИОГЕМа, но и предприятий ЖБК-1, «Альфард», «Промгидротехника», «Зонд» и др.
Желающие посостязаться в метании дротиков могут ознакомиться с Положением о турнире, а также задать все интересующие вопросы его организаторам по тел. (4722) 34-65-96.