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Posted 26 января 2011,, 07:43

Published 26 января 2011,, 07:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В феврале в Белгороде пройдёт турнир по дартсу

26 января 2011, 07:43
Открытый кубок VIOGEM-OPEN по дартсу пройдёт в Белгороде с 1 по 15 февраля. Турнир состоится уже в четвёртый раз и считается одним из самых серьёзных соревнований по этому виду спорта в областном центре.

Организатором турнира выступает ФГУП ВИОГЕМ. В этом году впервые соревнования по метанию дротиков пройдут в двух зачётных упражнениях. 1 февраля спортсмены будут соревноваться в упражнении «Набор очков». Со 2 по 15 февраля любителям метания дротиков будет предложено упражнение «301-out» (упрощённый аналог хорошо известной всем любителя дартса игры «501-out»).

Популярность турнира с каждым годом растёт. В 2010 году в соревнованиях приняли участие сотрудники не только ВИОГЕМа, но и предприятий ЖБК-1, «Альфард», «Промгидротехника», «Зонд» и др.

Желающие посостязаться в метании дротиков могут ознакомиться с Положением о турнире, а также задать все интересующие вопросы его организаторам по тел. (4722) 34-65-96.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Соревнования#Дартс#Дротики
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