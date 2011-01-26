В феврале в Белгороде пройдёт турнир по дартсу

Открытый кубок VIOGEM-OPEN по дартсу пройдёт в Белгороде с 1 по 15 февраля. Турнир состоится уже в четвёртый раз и считается одним из самых серьёзных соревнований по этому виду спорта в областном центре.

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