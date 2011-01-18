«Металлург-Оскол» начал готовиться к новому сезону

Posted 18 января 2011,, 12:54
Published 18 января 2011,, 12:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает OneDivision.ru, 15 января старооскольский клуб вышел из отпуска. Команда начала готовиться с одноразовых тренировок на искусственном газоне домашнего стадиона «ПромАгро» и пробежек в округе. Одновременно с этим начинается и медицинское обследование игроков.
22 января «Металлург» войдёт в режим двухразовых тренировок. В ближайшем будущем команда проведёт и контрольные игры – предположительно с «Локомотивом» из Лисок и «Металлургом» из Липецка.
На первый неместный сбор команда отправится в начале феврала. Он пройдёт на черноморском побережье – в Дагомысе.