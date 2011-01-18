«Металлург-Оскол» начал готовиться к новому сезону

Как сообщает OneDivision.ru, 15 января старооскольский клуб вышел из отпуска. Команда начала готовиться с одноразовых тренировок на искусственном газоне домашнего стадиона «ПромАгро» и пробежек в округе. Одновременно с этим начинается и медицинское обследование игроков.