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Posted 18 января 2011,, 12:54

Published 18 января 2011,, 12:54

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Металлург-Оскол» начал готовиться к новому сезону

18 января 2011, 12:54
Старооскольский клуб вышел из отпуска и проводит первые занятия на поле родного стадиона «ПромАгро».
Сюжет
Футбол

Как сообщает OneDivision.ru, 15 января старооскольский клуб вышел из отпуска. Команда начала готовиться с одноразовых тренировок на искусственном газоне домашнего стадиона «ПромАгро» и пробежек в округе. Одновременно с этим начинается и медицинское обследование игроков.

22 января «Металлург» войдёт в режим двухразовых тренировок. В ближайшем будущем команда проведёт и контрольные игры – предположительно с «Локомотивом» из Лисок и «Металлургом» из Липецка.

На первый неместный сбор команда отправится в начале феврала. Он пройдёт на черноморском побережье – в Дагомысе.

#Новости#Старый Оскол#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Металлург-оскол
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