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Село Муром в Белгородской области атаковали дроны-камикадзе ВСУ

Белгородское село атаковали два дрона-камикадзе ВСУ. Что известно о последствиях?

26 мая 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney

Село Муром в Белгородской области атаковали дроны-камикадзе ВСУ

В результате детонации дронов был повреждён инфраструктурный объект и легковой автомобиль. Из мирных жителей никто не пострадал. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

26 мая под атаку ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. Населённый пункт атаковали двумя дронами-камикадзе. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В результате падения и детонации одного из дронов был повреждён инфраструктурный объект. Без света временно осталось сельхозпредприятие. К восстановлению специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.

Во время второго взрыва повреждения получил легковой автомобиль, который был припаркован рядом с частным домом.

На месте сейчас работают оперативные службы.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Муром#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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