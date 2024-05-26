Белгородское село атаковали два дрона-камикадзе ВСУ. Что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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26 мая под атаку ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. Населённый пункт атаковали двумя дронами-камикадзе. Пострадавших среди мирных жителей нет.
В результате падения и детонации одного из дронов был повреждён инфраструктурный объект. Без света временно осталось сельхозпредприятие. К восстановлению специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.
Во время второго взрыва повреждения получил легковой автомобиль, который был припаркован рядом с частным домом.
На месте сейчас работают оперативные службы.