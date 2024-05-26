Грузовой автомобиль попал под атаку украинского дрона под Белгородом

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Днём 26 мая ВСУ атаковали грузовой автомобиль в Шебекино. Удар был нанесён FPV-дроном.
Водитель грузовика не пострадал. В результате взрыва было повреждено транспортное средство.
Сейчас на месте работают оперативные службы.
Ранее утром 26 мая ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Муром в Шебекинском горокруге. Никто из местных жителей не пострадал. В результате детонации летательных аппаратов были повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль. Временно без света осталось сельхозпредприятие.