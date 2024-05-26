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FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль под Белгородом

Грузовой автомобиль попал под атаку украинского дрона под Белгородом

26 мая 2024, 10:20
Фото: Bel.ru

FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль под Белгородом

Инцидент случился в Шебекино. Водитель транспортного средства не пострадал. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Днём 26 мая ВСУ атаковали грузовой автомобиль в Шебекино. Удар был нанесён FPV-дроном.

Водитель грузовика не пострадал. В результате взрыва было повреждено транспортное средство.

Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее утром 26 мая ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Муром в Шебекинском горокруге. Никто из местных жителей не пострадал. В результате детонации летательных аппаратов были повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль. Временно без света осталось сельхозпредприятие.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Дрон#Разрушения#Атака ВСУ
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