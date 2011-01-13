В Белгородской области увеличатся тарифы на услуги местной телефонной связи

Комбинированный тарифный план включает в себя плату за 350 минут соединений ежемесячно в размере 106 рублей. Превышение лимита оплачивается в размере 28 копеек за минуту. Общий месячный платёж с учётом платы за линию индивидуального пользования составит 264 рублей в месяц плюс 28 копеек за каждую минуту разговора, начиная с 351-й минуты.