В Белгородской области увеличатся тарифы на услуги местной телефонной связи

Posted 13 января 2011,, 15:07
Published 13 января 2011,, 15:07
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает служба по связям с общественностью Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком», для населения плата за линию индивидуального пользования при любом тарифном плане составит 158 рублей. При абонентской системе оплаты стоимость неограниченного количества соединений составит ежемесячно 220 рублей. Общий месячный платёж с учётом платы за линию индивидуального пользования, таким образом, – 378 рублей в месяц.
При повременной системе оплаты стоимость каждой минуты разговора будет равна 32 копейки. Общий месячный платёж составит 158 рублей за линию индивидуального пользования плюс 32 копейки за каждую минуту разговора.
Комбинированный тарифный план включает в себя плату за 350 минут соединений ежемесячно в размере 106 рублей. Превышение лимита оплачивается в размере 28 копеек за минуту. Общий месячный платёж с учётом платы за линию индивидуального пользования составит 264 рублей в месяц плюс 28 копеек за каждую минуту разговора, начиная с 351-й минуты.
Для организаций плата за линию поднимется до 185 рублей в месяц. При абонентской системе оплаты стоимость неограниченного количества соединений составит ежемесячно 310 рублей, а при повременной системе цена каждой минуты будет равняться 32 копейкам.
Подробнее об изменениях в системе оплаты можно узнать на сайте оператора связи или по телефонам 8-800-450-0-150, 150.
Наряду с этим в регионе с 8 января снизились тарифы для населения по услугам предоставления доступа к городской телефонной сети местной связи.