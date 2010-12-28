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Posted 28 декабря 2010,, 08:32

Published 28 декабря 2010,, 08:32

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Тренер сборной назвал белгородского волейболиста ключевой фигурой национальной команды

28 декабря 2010, 08:32
Новый главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно назвал центрального блокирующего «Локомотива-Белогорья» Дмитрия Мусэрского ключевой фигурой команды.

В большом и обстоятельном интервью после назначения на новую должность Владимир Алекно рассказал о том, что подметил для себя на прошедшем осенью чемпионате мира по волейболу. «Прежде всего в нашей команде появилась новая ключевая фигура – Мусэрский, – заявил Алекно. – Ловлю себя на том, что оцениваю прошедший чемпионат мира, а думаю уже о команде, которая будет играть на чемпионате Европы-2011».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Мусэрский#Сборная#Алекно
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