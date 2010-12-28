Тренер сборной назвал белгородского волейболиста ключевой фигурой национальной команды

В большом и обстоятельном интервью после назначения на новую должность Владимир Алекно рассказал о том, что подметил для себя на прошедшем осенью чемпионате мира по волейболу. «Прежде всего в нашей команде появилась новая ключевая фигура – Мусэрский, – заявил Алекно. – Ловлю себя на том, что оцениваю прошедший чемпионат мира, а думаю уже о команде, которая будет играть на чемпионате Европы-2011».