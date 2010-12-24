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Posted 24 декабря 2010,, 10:01

Published 24 декабря 2010,, 10:01

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В «Салюте» новый исполнительный директор

24 декабря 2010, 10:01
Белгородский футбольный клуб объявил о назначении на пост исполнительного директора Сергея Егорова.
Сюжет
Футбол

«24 декабря 2010 года был представлен команде и приступил к исполнению своих обязанностей новый исполнительный директор ФК «Салют» Сергей Валерьевич Егоров», говорится в сообщении пресс-службы клуба. Напомним, что прежний руководитель – Сергей Подчувалов был назначен на эту должность только в конце августа этого года, где молодой менеджер сменил прежнего функционера Виктора Прохорова.

По данным OneDivision.ru, Сергей Егоров работал в администрации Валуек. Однако должность Сергея Валерьевича выяснить не удалось.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют
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