В «Салюте» новый исполнительный директор

«24 декабря 2010 года был представлен команде и приступил к исполнению своих обязанностей новый исполнительный директор ФК «Салют» Сергей Валерьевич Егоров», говорится в сообщении пресс-службы клуба. Напомним, что прежний руководитель – Сергей Подчувалов был назначен на эту должность только в конце августа этого года, где молодой менеджер сменил прежнего функционера Виктора Прохорова.