В «Салюте» новый исполнительный директор

Posted 24 декабря 2010,, 10:01
Published 24 декабря 2010,, 10:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«24 декабря 2010 года был представлен команде и приступил к исполнению своих обязанностей новый исполнительный директор ФК «Салют» Сергей Валерьевич Егоров», говорится в сообщении пресс-службы клуба. Напомним, что прежний руководитель – Сергей Подчувалов был назначен на эту должность только в конце августа этого года, где молодой менеджер сменил прежнего функционера Виктора Прохорова.
По данным OneDivision.ru, Сергей Егоров работал в администрации Валуек. Однако должность Сергея Валерьевича выяснить не удалось.