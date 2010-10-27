Геннадий Шипулин: У нас есть всё для борьбы за медали

Posted 27 октября 2010,, 11:18
Published 27 октября 2010,, 11:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Прежде всего главный тренер ВК «Локомотив-Белогорье» Геннадий Шипулин рассказал о переменах в составе. Помимо уже известных (Алехандро Спайич – вместо Лукаша Каджевича, Джакомо Синтини – вместо Василиса Курнетаса, возвращение Александра Косарева и уход Хачатура Степаняна) это проблемы на позиции либеро. Что касается Глеба Кашицына, то о своих психологических проблемах он заявил накануне вылета в Казань на суперкубковый матч. К тренировкам с «Локо» в течение пяти последних дней привлечён 19-летний волейболист из третьей команды клуба Андрей Андреев. По словам Геннадия Шипулина, у него очень хорошие данные, но нет ни функциональной, ни моральной готовности играть на таком высоком уровне.
«Позицию Глеба Кашицына мы будем уточнять. Он не лучший либеро в стране, но прошёл с командой подготовку к сезону, – заявил Геннадий Яковлевич. – Я с ним поговорю, но не хочется, чтобы сегодня он сказал, что будет играть, а прямо перед завтрашним матчем с «Факелом» снова отказался». Таким образом, налаживать игровые связи и латать дыры снова придётся по ходу чемпионата. А он стартует с места в карьер: 28 октября – дома с «Факелом», 31 октября – в Краснодаре с местным «Динамо», 3 ноября – в Белгороде с казанским «Зенитом».
В общем же, по словам Геннадия Шипулина, у команды есть всё для борьбы за медали чемпионата России. Подросло новое поколение игроков – членов сборной страны и кандидатов в неё. Если их в ближайшее время не растащат другие клубы, подобные нынешнему чемпиону России – казанскому «Зениту», которое не воспитывает своих волейболистов, а покупает за огромные деньги готовых, то у «Белогорья» всё будет хорошо, заявил Шипулин.
В отечественном волейболе, как считает Г. Шипулин, сложилась абсурдная ситуация, когда российский игрок классом ниже, чем иностранец, запрашивает гораздо большие деньги. Идёт спекуляция, с которой трудно бороться. В прошлом сезоне, например, не очень «тянул» Сергей Багрей, и в пару ему взяли итальянского связующего Джакомо Синтини. Эта покупка обошлась Белгороду дешевле, чем стоил бы опытный россиянин, но пока итальянец не совсем вписывается в белгородский ансамбль. «Быстрые передачи в края – типичная для итальянского волейбола манера ведения игры – не подходит для успеха в российском чемпионате, – прокомментировал свои претензии к Синтини Геннадий Шипулин. – Нужно больше комбинировать, завязывать игру с первым темпом».
Возвращаясь к теме российской трансферной политики, Геннадий Шипулин отметил, что те волейболисты, которые в своё время покинули белгородский клуб, в основной своей массе не заиграли в других командах. А если и добились высоких результатов, то играли уже не с тем настроением, что в «Белогорье», считает главный тренер.
Помимо чемпионата России «Локомотив» в этом сезоне будет выступать в европейской Лиге чемпионов. «Соперники в групповом этапе у нашей команды очень серьёзные, но хочется вернуть позиции, утраченные несколько лет назад», – ответил Геннадий Шипулин на вопрос корреспондента ИА «Бел.Ру». Впрочем, как заявил наставник «Локомотива-Белогорья», он не будет распределять приоритеты между турнирами, в которых будет участвовать его дружина: «Наша задача – бороться во всех турнирах. Приоритет один – побеждать».
Фото ВК «Локомотив-Белогорье»