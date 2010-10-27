Геннадий Шипулин: У нас есть всё для борьбы за медали

Сегодня в новом пресс-центре белгородского волейбольного клуба «Локомотив-Белогорье» прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящему 28 октября старту чемпионата России. У клуба по-прежнему достаточно проблем, а у его рулевого полно решимости бороться со всеми трудностями.