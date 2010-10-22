Развитие системы пассажирских перевозок – в новом законодательстве и спутниковом слежении

Posted 22 октября 2010,, 13:37
Published 22 октября 2010,, 13:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Наибольшее количество «пассажирских» претензий по-прежнему касается областного центра. По словам замначальника регионального управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Алексея Куропова, проведённый в Белгороде летом 2010 года новый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок некоторые недостатки исправил: по ряду маршрутов в качестве требований выставлялось наличие вместительных автобусов. Однако некоторые интересные рекомендации, как запрет на курение водителя, ограничение проигрывания музыки и т. п., в условия конкурса включены не были.
По словам начальника управления государственного автодорожного надзора области Сергея Головина, в Старом Осколе система пассажирских перевозок работает гораздо эффективнее и именно она станет примером для областного центра. Пока же о качественном общественном транспорте жителям Белгорода остаётся только мечтать.
Старший инспектор отдела технадзора управления ГИБДД области Сергей Несмачный отмечает, что качественный состав водителей оставляет желать лучшего. ГИБДД не в состоянии физически проконтролировать все автобусы (всего их 9 100). Однако существующие проверки демонстрируют огромное количество недостатков. К примеру, нетрезвых водителей ловят прямо на конечных станциях с только что проставленным штампом медика о готовности к рейсам. Многие маршрутчики выезжают на рейс из дома, без необходимого осмотра механика и медика. Свидетельство тому – статистика инспекции.
Из 14 ДТП, случившихся с начала года по вине водителей автобусов, 11 произошли в течение первого же часа работы. В 2010 году к ответственности привлечены 37 водителей автобусов в состоянии алкогольного опьянения, 16 – без прав управления транспортным средством, а у каждого третьего есть проблемы с технической исправностью маршрутки. По закону, контролировать маршрутчиков ГИБДД может на конечных остановках, что позволяет перевозчикам от таких проверок уклоняться, попросту не доезжая до намеченного пункта в случае «опасности» встречи с инспектором.
Сергей Головин подчеркнул, что даже сами транспортники говорят о падении качества кадров в сфере пассажироперевозок. Помимо квалифицированного костяка водителей, есть целая группа людей, которые «гуляют» от одной организации-перевозчика к другой, всякий раз покидая место работы из-за низкого профессионального уровня. Помимо этого, среди проблем – выезды не по расписанию, а по собственному желанию, ужасное техническое состояние автобусов и т. п.
Законодательство же в вопросах транспорта крайне несовершенно. В качестве примера Алексей Куропов привёл требования о трёхлетнем стаже для водителей междугородних автобусов. На деле это требование автомобилисты легко обходят липовой записью какого-нибудь предпринимателя о том, что этот человек в течение трёх лет работал у него водителем автобуса. Схожая ситуация наблюдается и в других случаях.
Все специалисты в один голос говорят о необходимости внедрения единого федерального закона, который определил бы жёсткие требования к перевозчикам, к проведению конкурсов и т. п. Пока чёткого закона нет, первой ласточкой в установлении контроля обещает стать требование правительства РФ об оборудовании всех отечественных автобусов, выпускаемых со II полугодия 2011 года системами спутниковой навигации и слежения. Уже сегодня во многих городах России можно проследить, где находится тот или иной автобус (здесь – пример Рязани). Также передаются сведения о расходе бензина, скорости и т. п. Алексей Куропов не сомневается, что такой тенденции многие перевозчики будут всячески противиться. Однако в любом случае в течение нескольких лет и в Белгородской области подобная система будет внедрена.
Впрочем, даже при большом негативе жителей региона (особенно Белгорода) в адрес перевозчиков и в этой сфере есть профессионалы, к которым претензий нет. Сергей Несмачный отметил, что во время проведения крупных проверок ГИБДД водители-нарушители прячутся, а добросовестные перевозчики, напротив, имеют хороший заработок. В то же время С. Несмачный призвал и самих людей активнее бороться за свои права (325-818 – областной технадзор ГИБДД, 341-032 – госавтонадзор). К примеру, недавно пассажирка, обратившись в инспекцию, добилась компенсации за порванные железным крюком в маршрутке колготки. Именно внимание к деталям и активность жителей, по мнению С. Несмачного, будут дисциплинировать самих перевозчиков.
Общее мнение экспертов – необходимо качественное законодательство, которое регулировало бы сферу пассажирских перевозок. Принятый 294-й закон, ограничивающий проверки малого бизнеса, по их мнению, во многом «обрезал» возможности контролёров следить за перевозчиками. «Предпринимателей защитили, а потребителей забыли», – считают специалисты. Блатные песни, сигаретный дым, разваливающиеся автобусы, ругающиеся водители сегодня знакомы пассажирам большинства регионов страны. Поэтому и эксперты надеются, что и на федеральном уровне решение злободневной для всей России проблемы будет рано или поздно принято.
Сергей Шевченко