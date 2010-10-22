Развитие системы пассажирских перевозок – в новом законодательстве и спутниковом слежении

Все специалисты в один голос говорят о необходимости внедрения единого федерального закона, который определил бы жёсткие требования к перевозчикам, к проведению конкурсов и т. п. Пока чёткого закона нет, первой ласточкой в установлении контроля обещает стать требование правительства РФ об оборудовании всех отечественных автобусов, выпускаемых со II полугодия 2011 года системами спутниковой навигации и слежения. Уже сегодня во многих городах России можно проследить, где находится тот или иной автобус (здесь – пример Рязани). Также передаются сведения о расходе бензина, скорости и т. п. Алексей Куропов не сомневается, что такой тенденции многие перевозчики будут всячески противиться. Однако в любом случае в течение нескольких лет и в Белгородской области подобная система будет внедрена.