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Posted 6 октября 2010,, 13:44

Published 6 октября 2010,, 13:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Предложение Геннадия Шипулина по развитию спорта поддержали знаменитые спортсмены

6 октября 2010, 13:44
Сегодня в Белгороде президент ВК «Локомотив-Белогорье» Геннадий Шипулин озвучил свой &lt;a href = "http://www.bel.ru/news/sport/45075.html" target = _blank class = inline&gt;проект&lt;/a&gt;, по которому он предлагает выделять на развитие массового спорта деньги из расчёта тысяча рублей на каждого россиянина.

Геннадий Яковлевич отметил, что уже два созыва является депутатом областной Думы от Белгородского района. «Люди в сельской местности хотят заниматься спортом, но у них нет условий», – рассказал Г. Шипулин. Он предлагает выделять «целенаправленные прозрачные ежегодные» деньги на физическую культуру и спорт. В Белгородской области этот фонд составит 1,5 млрд рублей, в России – 145 млрд. По мнению президента самого титулованного волейбольного клуба в стране, в масштабах России это небольшие деньги, но они помогут качественно изменить ситуацию с развитием массового спорта и здорового образа жизни.

Присутствующие на заседании круглого стола по развитию массового спорта Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Николай Гуляев и Светлана Хоркина в целом одобрили идею Геннадия Шипулина. При этом трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию заметила, что на региональном уровне всё зависит от здешних законодателей, которым и карты в руки.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Шипулин#Локомотив-белогорье#Массовый спорт
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