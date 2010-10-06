Предложение Геннадия Шипулина по развитию спорта поддержали знаменитые спортсмены

Posted 6 октября 2010,, 13:44
Published 6 октября 2010,, 13:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Геннадий Яковлевич отметил, что уже два созыва является депутатом областной Думы от Белгородского района. «Люди в сельской местности хотят заниматься спортом, но у них нет условий», – рассказал Г. Шипулин. Он предлагает выделять «целенаправленные прозрачные ежегодные» деньги на физическую культуру и спорт. В Белгородской области этот фонд составит 1,5 млрд рублей, в России – 145 млрд. По мнению президента самого титулованного волейбольного клуба в стране, в масштабах России это небольшие деньги, но они помогут качественно изменить ситуацию с развитием массового спорта и здорового образа жизни.
Присутствующие на заседании круглого стола по развитию массового спорта Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Николай Гуляев и Светлана Хоркина в целом одобрили идею Геннадия Шипулина. При этом трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию заметила, что на региональном уровне всё зависит от здешних законодателей, которым и карты в руки.