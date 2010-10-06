Предложение Геннадия Шипулина по развитию спорта поддержали знаменитые спортсмены

Геннадий Яковлевич отметил, что уже два созыва является депутатом областной Думы от Белгородского района. «Люди в сельской местности хотят заниматься спортом, но у них нет условий», – рассказал Г. Шипулин. Он предлагает выделять «целенаправленные прозрачные ежегодные» деньги на физическую культуру и спорт. В Белгородской области этот фонд составит 1,5 млрд рублей, в России – 145 млрд. По мнению президента самого титулованного волейбольного клуба в стране, в масштабах России это небольшие деньги, но они помогут качественно изменить ситуацию с развитием массового спорта и здорового образа жизни.