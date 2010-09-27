Евгений Савченко попал в список губернаторов - «хорошистов»

Posted 27 сентября 2010,, 06:22
Published 27 сентября 2010,, 06:22
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Рейтинг политической выживаемости глав регионов проводится один раз в полгода. Эксперты по пятибалльной шкале оценивают степень политического влияния действующих глав субъектов с точки зрения их способности сохранить свой нынешний пост. Влияние определяется самыми различными факторами: наличие или отсутствие негативных новостей из региона, активность конкурентов, привлекательность или непривлекательность территории для потенциальных лоббистов, уровнем социальной напряжённости и т. д. Экспертами выступают ведущие российские специалисты в сфере региональной аналитики и журналисты. Кроме того, традиционно в заполнении анкет на условиях анонимности участвуют и несколько представителей органов госвласти.
По мнению экспертов, в группу риска входят шесть глав регионов, которые могут быть заменены в обозримом будущем. Это двоечники рейтинга: Борис Громов (Московская область), Дмитрий Зеленин (Тверская), Леонид Полежаев (Омская) и Виктор Кресс (Томская). Самая низкая оценка выживаемости в седьмом рейтинге у Юрия Лужкова – один балл.
Губернатору Белгородской области Евгению Савченко эксперты не сулят кардинальных перемен. У главы региона оценка прежняя (как и в шестом рейтинге) – четыре балла. Положительно на позиции губернатора влияют контроль над местными элитами и федеральная поддержка.
Вместе с тем эксперты говорят об интенсивности проведения замен губернаторов в преддверии электорального цикла 2011–2012 годов, когда россияне будут выбирать новый состав Госдумы и президента. «Также фактор предстоящих думских и президентских выборов увеличивает значимость таких критериев для продления полномочий, как популярность главы региона у населения, его способность обеспечивать избирательный процесс и не допускать внутриэлитных конфликтов», – отмечают авторы исследования.