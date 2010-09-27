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Posted 27 сентября 2010,, 06:22

Published 27 сентября 2010,, 06:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгений Савченко попал в список губернаторов - «хорошистов»

27 сентября 2010, 06:22
Фонд «Петербургская политика» и Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовали седьмой рейтинг политической выживаемости российских губернаторов. С момента составления шестого рейтинга – февраля 2010 года – оценка экспертов позиции главы Белгородской области Евгения Савченко не изменилась – он вновь вошёл в список «хорошистов».
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Рейтинг

Рейтинг политической выживаемости глав регионов проводится один раз в полгода. Эксперты по пятибалльной шкале оценивают степень политического влияния действующих глав субъектов с точки зрения их способности сохранить свой нынешний пост. Влияние определяется самыми различными факторами: наличие или отсутствие негативных новостей из региона, активность конкурентов, привлекательность или непривлекательность территории для потенциальных лоббистов, уровнем социальной напряжённости и т. д. Экспертами выступают ведущие российские специалисты в сфере региональной аналитики и журналисты. Кроме того, традиционно в заполнении анкет на условиях анонимности участвуют и несколько представителей органов госвласти.

По мнению экспертов, в группу риска входят шесть глав регионов, которые могут быть заменены в обозримом будущем. Это двоечники рейтинга: Борис Громов (Московская область), Дмитрий Зеленин (Тверская), Леонид Полежаев (Омская) и Виктор Кресс (Томская). Самая низкая оценка выживаемости в седьмом рейтинге у Юрия Лужкова – один балл.

Губернатору Белгородской области Евгению Савченко эксперты не сулят кардинальных перемен. У главы региона оценка прежняя (как и в шестом рейтинге) – четыре балла. Положительно на позиции губернатора влияют контроль над местными элитами и федеральная поддержка.

Вместе с тем эксперты говорят об интенсивности проведения замен губернаторов в преддверии электорального цикла 2011–2012 годов, когда россияне будут выбирать новый состав Госдумы и президента. «Также фактор предстоящих думских и президентских выборов увеличивает значимость таких критериев для продления полномочий, как популярность главы региона у населения, его способность обеспечивать избирательный процесс и не допускать внутриэлитных конфликтов», – отмечают авторы исследования.

#Новости#Политика#Рейтинг#Губернатор#Мария
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