Евгений Савченко попал в список губернаторов - «хорошистов»

Рейтинг политической выживаемости глав регионов проводится один раз в полгода. Эксперты по пятибалльной шкале оценивают степень политического влияния действующих глав субъектов с точки зрения их способности сохранить свой нынешний пост. Влияние определяется самыми различными факторами: наличие или отсутствие негативных новостей из региона, активность конкурентов, привлекательность или непривлекательность территории для потенциальных лоббистов, уровнем социальной напряжённости и т. д. Экспертами выступают ведущие российские специалисты в сфере региональной аналитики и журналисты. Кроме того, традиционно в заполнении анкет на условиях анонимности участвуют и несколько представителей органов госвласти.