Интернет-пользователям Белгородской области доступно «Домолинк ТВ»

Posted 22 сентября 2010,, 13:57
Published 22 сентября 2010,, 13:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как рассказал на презентации директор по развитию бизнеса и продажам Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком» Михаил Уманский, приоритетными направлениями в деятельности компании является развитие доступа в Интернет, новых сервисов, расширение набора продуктов, причём как для физических, так и для юридических лиц.
Так, уже реализована технология Triple play – одновременная передача данных, голоса и видео. В настоящее время разрабатывается ряд продуктов вплоть до домашнего цифрового центра, где в одном устройстве будут собраны все возможности сети, необходимые частному пользователю, начиная от доступа в Интернет и IP-ТВ и заканчивая системой онлайн-видеонаблюдения.
Сегодня «Домолинк ТВ» доступно на всей территории ЦФО, включая и Белгородскую область. Как рассказал начальник Центра продаж массовым клиентам БФ ОАО «ЦентрТелеком» Сергей Торохов, среди преимуществ цифрового телевидения от «Домолинка» – возможность сдвигать и даже останавливать время телеэфира, продвинутая система экранной навигации, возможность подключения IP-TВ и на телевизоре, и на компьютере, полная независимость качества телевизионного сигнала от неблагоприятных погодных условий.
Бесплатное программное обеспечение новой услуги можно скачать с сайта www.domolink.ru. Абонентам на выбор предоставляются на данный момент разные пакеты каналов стоимостью от 49 до 199 рублей и предлагается более 70 каналов в безупречном цифровом качестве. Среди дополнительных сервисов «Домолинк ТВ» – отложенный просмотр, сетевой видеомагнитофон, перезапуск программ, видео по запросу, родительский контроль, просмотр состояния счёта абонента.
Подробности об услугах связи Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком» можно узнать по телефонам: 1-55 или 8-800-450-0-450 (бесплатно).