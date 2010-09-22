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Posted 22 сентября 2010,, 13:57

Published 22 сентября 2010,, 13:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Интернет-пользователям Белгородской области доступно «Домолинк ТВ»

22 сентября 2010, 13:57
Презентация новой услуги состоялась в Белгороде 21 сентября. Белгородский филиал компании «ЦентрТелеком» наглядно представил возможности интерактивного цифрового телевидения и предлагаемых дополнительных сервисов.

Как рассказал на презентации директор по развитию бизнеса и продажам Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком» Михаил Уманский, приоритетными направлениями в деятельности компании является развитие доступа в Интернет, новых сервисов, расширение набора продуктов, причём как для физических, так и для юридических лиц.

Так, уже реализована технология Triple play – одновременная передача данных, голоса и видео. В настоящее время разрабатывается ряд продуктов вплоть до домашнего цифрового центра, где в одном устройстве будут собраны все возможности сети, необходимые частному пользователю, начиная от доступа в Интернет и IP-ТВ и заканчивая системой онлайн-видеонаблюдения.

Сегодня «Домолинк ТВ» доступно на всей территории ЦФО, включая и Белгородскую область. Как рассказал начальник Центра продаж массовым клиентам БФ ОАО «ЦентрТелеком» Сергей Торохов, среди преимуществ цифрового телевидения от «Домолинка» – возможность сдвигать и даже останавливать время телеэфира, продвинутая система экранной навигации, возможность подключения IP-TВ и на телевизоре, и на компьютере, полная независимость качества телевизионного сигнала от неблагоприятных погодных условий.

Бесплатное программное обеспечение новой услуги можно скачать с сайта www.domolink.ru. Абонентам на выбор предоставляются на данный момент разные пакеты каналов стоимостью от 49 до 199 рублей и предлагается более 70 каналов в безупречном цифровом качестве. Среди дополнительных сервисов «Домолинк ТВ» – отложенный просмотр, сетевой видеомагнитофон, перезапуск программ, видео по запросу, родительский контроль, просмотр состояния счёта абонента.

Подробности об услугах связи Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком» можно узнать по телефонам: 1-55 или 8-800-450-0-450 (бесплатно).

#Новости#Город#Мария#Цифровое телевидение#Центртелеком
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