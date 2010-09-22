Интернет-пользователям Белгородской области доступно «Домолинк ТВ»

Так, уже реализована технология Triple play – одновременная передача данных, голоса и видео. В настоящее время разрабатывается ряд продуктов вплоть до домашнего цифрового центра, где в одном устройстве будут собраны все возможности сети, необходимые частному пользователю, начиная от доступа в Интернет и IP-ТВ и заканчивая системой онлайн-видеонаблюдения.