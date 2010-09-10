Белгородские коммунальщики знакомятся с опытом коллег из Великого Новгорода

Posted 10 сентября 2010,, 10:31
Published 10 сентября 2010,, 10:31
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По мнению председателя комитета по управлению ЖКХ Великого Новгорода Марины Беловой, её земляки имеют больше власти при выборе способа управления своим домом, чем белгородцы. В Великом Новгороде с численностью населения 240 тыс. человек порядка 200 ТСЖ, в то время как в Белгороде – только восемь.
«У вас в городе достаточно интересные наработки по ЖКХ. Недолго думая, мы решили приехать, увидеть воочию, что мы можем взять у новгородцев, что можем применить у себя. Великий Новгород – город ухоженный, вполне приближенный к европейскому», – отметил на встрече начальник департамента городского хозяйства администрации Белгорода Геннадий Вендин.
Особенно белгородцы заинтересовались системой перерасчёта, которая производится в Великом Новгороде по итогам года за предоставленные услуги ЖКХ, сообщает новгородская Интернет-газета. В Белгороде же излишне уплаченные деньги не возвращаются горожанам, как у новгородских коллег, а остаются на счетах управляющих компаний и тратятся на нужды дома.