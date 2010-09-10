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Posted 10 сентября 2010,, 10:31

Published 10 сентября 2010,, 10:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские коммунальщики знакомятся с опытом коллег из Великого Новгорода

10 сентября 2010, 10:31
В начале июля новгородские специалисты в сфере ЖКХ посетили Белгород. Сегодня белгородские коммунальщики прибыли в Великий Новгород с ответным визитом. Возглавил делегацию начальник департамента городского хозяйства администрации Белгорода Геннадий Вендин.

По мнению председателя комитета по управлению ЖКХ Великого Новгорода Марины Беловой, её земляки имеют больше власти при выборе способа управления своим домом, чем белгородцы. В Великом Новгороде с численностью населения 240 тыс. человек порядка 200 ТСЖ, в то время как в Белгороде – только восемь.

«У вас в городе достаточно интересные наработки по ЖКХ. Недолго думая, мы решили приехать, увидеть воочию, что мы можем взять у новгородцев, что можем применить у себя. Великий Новгород – город ухоженный, вполне приближенный к европейскому», – отметил на встрече начальник департамента городского хозяйства администрации Белгорода Геннадий Вендин.

Особенно белгородцы заинтересовались системой перерасчёта, которая производится в Великом Новгороде по итогам года за предоставленные услуги ЖКХ, сообщает новгородская Интернет-газета. В Белгороде же излишне уплаченные деньги не возвращаются горожанам, как у новгородских коллег, а остаются на счетах управляющих компаний и тратятся на нужды дома.

#Новости#Город#Мария#Тсж#Коммунальщик#Вендин#Городское хозяйство#Великий новгород
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