Белгородские коммунальщики знакомятся с опытом коллег из Великого Новгорода

По мнению председателя комитета по управлению ЖКХ Великого Новгорода Марины Беловой, её земляки имеют больше власти при выборе способа управления своим домом, чем белгородцы. В Великом Новгороде с численностью населения 240 тыс. человек порядка 200 ТСЖ, в то время как в Белгороде – только восемь.