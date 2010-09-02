БГТУ имени Шухова попал в ТОП технических вузов России

Posted 2 сентября 2010,, 10:24
Published 2 сентября 2010,, 10:24
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Созданный по заказу Общественной палаты России и агентства РИА Новости рейтинг, чётко показывает, значение каждого вуза и его вес на образовательном рынке, считает министр образования и науки Андрей Фурсенко.
Рейтинг государственных вузов РФ по среднему баллу ЕГЭ подготовлен Высшей школой экономики. В мониторинг были включены все государственные вузы, приём в которые ведётся преимущественно по результатам ЕГЭ. Не включены творческие и военные вузы, а также филиалы и муниципальные институты. Всего в выборку вошло 506 высших учебных заведений. Итоговый рейтинг включает 455 вузов.
Три вуза из Белгородской области попали в первые три сотни рейтинга. Так, Белгородский государственный технологический университет в общем рейтинге находится на 106-м месте со средним баллом ЕГЭ 63,9. БелГУ в рейтинге располагается на 115-м месте со средним баллом ЕГЭ 63,4. А Белгородская сельхозакадемия – на 268-м месте со средним баллом 55,5.
Лишь единственный вуз Белгородской области вошёл в ТОП-25 технических вузов страны – БГТУ им.Шухова здесь находится на 24-м месте.
Кроме того, в рейтинге представлен показатель среднего балла ЕГЭ по регионам РФ. Средний показатель проходного балла в Белгородской области составил 60,9. В Курской области средний балл 64,5, в Воронежской – 70,7, в Липецкой – 59,9, в Тамбовской области – 60,4.
По мнению авторов исследования, рейтинг позволит оценить привлекательность вузов для сильных абитуриентов, косвенно определить качество образования в них, а также поможет органам управления образованием принять организационные решения в отношении неэффективных университетов.