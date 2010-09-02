БГТУ имени Шухова попал в ТОП технических вузов России

Рейтинг государственных вузов РФ по среднему баллу ЕГЭ подготовлен Высшей школой экономики. В мониторинг были включены все государственные вузы, приём в которые ведётся преимущественно по результатам ЕГЭ. Не включены творческие и военные вузы, а также филиалы и муниципальные институты. Всего в выборку вошло 506 высших учебных заведений. Итоговый рейтинг включает 455 вузов.