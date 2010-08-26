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Posted 26 августа 2010,, 11:22

Published 26 августа 2010,, 11:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Урал» оштрафовали за два удаления в матче с «Салютом»

26 августа 2010, 11:22
Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на очередном заседании принял решение наложить штраф на ФК «Урал» за два удаления в матче 23 августа с белгородским «Салютом».

Напомним, эта встреча закончилась со счётом 1:1. На исходе первого тайма удалили Дениса Тумасяна (фол против нападающего) и Артёма Фидлера (вторая жёлтая карточка за неспортивное поведение). Кроме того, в этой встрече вторую жёлтую карточку, превратившуюся в красную, получил «салютовец» Валерий Коробкин за срыв атаки.

ФК «Урал» должен заплатить за превышение лимита удалений 50 тысяч рублей.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Урал#Салют#Удаление
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