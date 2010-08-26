«Урал» оштрафовали за два удаления в матче с «Салютом»

Posted 26 августа 2010,, 11:22
Published 26 августа 2010,, 11:22
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, эта встреча закончилась со счётом 1:1. На исходе первого тайма удалили Дениса Тумасяна (фол против нападающего) и Артёма Фидлера (вторая жёлтая карточка за неспортивное поведение). Кроме того, в этой встрече вторую жёлтую карточку, превратившуюся в красную, получил «салютовец» Валерий Коробкин за срыв атаки.
ФК «Урал» должен заплатить за превышение лимита удалений 50 тысяч рублей.