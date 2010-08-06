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Posted 6 августа 2010,, 07:48

Published 6 августа 2010,, 07:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Совет попечителей белгородского «Салюта» призвал болельщиков поддержать команду в трудный момент

6 августа 2010, 07:48
В обращении совета попечителей клуба к болельщикам говорится о необходимости консолидации всех сил, так или иначе причастных к клубу, для вывода команды из кризиса.
Сюжет
Футбол

Подводя итоги выступления «Салюта» в первом круге турнира первого дивизиона, совет попечителей Некоммерческого партнёрства «Футбольный клуб «Салют» принял решение о необходимости консолидации всех сил как руководства клуба, так и игроков «Салюта». Болельщиков совет попечителей призвал «объединить все свои силы и поддержать команду в трудный момент».

«Совет попечителей приложит все свои возможности к выводу команды «Салют» из кризиса. Все на стадион – болеть за «Салют»! – говорится в официальном сообщении клуба.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют
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