Совет попечителей белгородского «Салюта» призвал болельщиков поддержать команду в трудный момент

Подводя итоги выступления «Салюта» в первом круге турнира первого дивизиона, совет попечителей Некоммерческого партнёрства «Футбольный клуб «Салют» принял решение о необходимости консолидации всех сил как руководства клуба, так и игроков «Салюта». Болельщиков совет попечителей призвал «объединить все свои силы и поддержать команду в трудный момент».