Совет попечителей белгородского «Салюта» призвал болельщиков поддержать команду в трудный момент

Posted 6 августа 2010,, 07:48
Published 6 августа 2010,, 07:48
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Подводя итоги выступления «Салюта» в первом круге турнира первого дивизиона, совет попечителей Некоммерческого партнёрства «Футбольный клуб «Салют» принял решение о необходимости консолидации всех сил как руководства клуба, так и игроков «Салюта». Болельщиков совет попечителей призвал «объединить все свои силы и поддержать команду в трудный момент».
«Совет попечителей приложит все свои возможности к выводу команды «Салют» из кризиса. Все на стадион – болеть за «Салют»! – говорится в официальном сообщении клуба.