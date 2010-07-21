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Posted 21 июля 2010,, 12:17

Published 21 июля 2010,, 12:17

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Росграница проверила белгородские пункты пропуска – выводы неутешительны

21 июля 2010, 12:17
Огромные очереди, отсутствие элементарного сервиса, неудовлетворительное состояние зданий – это лишь некоторые выводы в отчёте специалистов Росграницы после ревизии работы автомобильных пунктов пропуска «Шебекино» и «Нехотеевка».

Комиссия представителей Росграницы, проводившая с 16 по 19 июля мониторинг работы автомобильных пунктов пропуска «Шебекино» и «Нехотеевка» в Белгородской области, обнаружила ряд проблем и недостатков, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отчёте специалистов ведомства говорится, что одной из основных проблем на МАПП «Нехотевка» и «Шебекино» является неудовлетворительное состояние зданий, сооружений и помещений, необходимых для пограничного и таможенного контроля, их несоответствие типовым требованиям, предъявляемым к оборудованию и техническому оснащению пунктов пропуска.

Из-за невыполнения государственными контрольными органами (к которым относятся пограничники, таможенники и др.) правил проведения контроля в пунктах пропуска, утверждённых постановлением правительства, в том числе и принципа одного окна, на границе скапливается огромное число автомобилей.

Так, на МАПП «Нехотеевка» (проектная пропускная способность составляет 12 тысяч автомобилей в сутки), отмечают специалисты ведомства, нахождение в очереди проходящих через Государственную границу граждан составляет по шесть и более часов, в зоне ожидания отсутствует элементарный сервис, что особенно сказывается на состоянии людей в жаркий летний период.

Пункт пропуска «Шебекино» (проектная пропускная способность 400 автомобилей в сутки) не обустроен. С 1995 года для проведения государственного контроля используются здания модульного типа. Отсутствуют условия для досмотровых и разгрузочно-погрузочных операций (нет стоянок для задержанных автомобилей, досмотра автотранспорта и грузов, а также необходимой специальной техники). Подъездные пути к Шебекино находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Росграницы, после проведения мониторинга специалисты выработали предложения по обустройству пунктов пропуска и обсудили возможные пути синхронизации работы МАПП.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Шебекино#Мониторинг#Пункт пропуска#Росграница#Мапп «нехотеевка»
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