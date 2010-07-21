Росграница проверила белгородские пункты пропуска – выводы неутешительны

Так, на МАПП «Нехотеевка» (проектная пропускная способность составляет 12 тысяч автомобилей в сутки), отмечают специалисты ведомства, нахождение в очереди проходящих через Государственную границу граждан составляет по шесть и более часов, в зоне ожидания отсутствует элементарный сервис, что особенно сказывается на состоянии людей в жаркий летний период.