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Posted 14 июля 2010,, 12:11

Published 14 июля 2010,, 12:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Грайворонском районе планируют собрать 33 центнера пшеницы с гектара

14 июля 2010, 12:11
К уборке ранних зерновых культур сельхозпредприятия приступили почти неделю назад и на 12 июля обмолотили 2 733 гектара озимой пшеницы. Всего аграриям предстоит убрать ранние зерновые и зернобобовые на площади 15,5 тысячи гектаров. Четыре тысячи гектаров будет обмолочено в крестьянско-фермерских хозяйствах.

Замглавы районной администрации по экономическому развитию сельских территорий и АПК Александр Ханюков заявил, что средняя урожайность составляет 30 центнеров с гектара. Лидирующее положение занимают предприятия «Грайворонские корма» (35 ц/га), ООО «Краснояружская зерновая компания» и ООО «Агроинвест» (31–32 ц/га), ООО «Заречье» (30 ц/га). В остальных хозяйствах урожайность меньше 30 центнеров, сообщает пресс-служба администрации района.

По словам А. Ханюкова, в среднем аграрии надеются получить урожай на уровне 30–33 центнеров с гектара. Это немного меньше, чем в прошлом году, но всё равно неплохо, а если учесть кукурузу, то можно выйти на уровень прошлого года – на валовый сбор по району 100 тысяч тонн. Посетовав на засуху (эта тема в последнее время обсуждается не только в хозяйствах, но и на высшем федеральном уровне – вчерашнее заседание президиума Госсовета тому доказательство), Александр Ханюков отметил, что жаркая погода «хоть и снизила урожайность, но повысила качество зерна».

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Сельское хозяйство#Зерно#Госсовет#Засуха
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