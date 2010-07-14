В Грайворонском районе планируют собрать 33 центнера пшеницы с гектара

Posted 14 июля 2010,, 12:11
Published 14 июля 2010,, 12:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Замглавы районной администрации по экономическому развитию сельских территорий и АПК Александр Ханюков заявил, что средняя урожайность составляет 30 центнеров с гектара. Лидирующее положение занимают предприятия «Грайворонские корма» (35 ц/га), ООО «Краснояружская зерновая компания» и ООО «Агроинвест» (31–32 ц/га), ООО «Заречье» (30 ц/га). В остальных хозяйствах урожайность меньше 30 центнеров, сообщает пресс-служба администрации района.
По словам А. Ханюкова, в среднем аграрии надеются получить урожай на уровне 30–33 центнеров с гектара. Это немного меньше, чем в прошлом году, но всё равно неплохо, а если учесть кукурузу, то можно выйти на уровень прошлого года – на валовый сбор по району 100 тысяч тонн. Посетовав на засуху (эта тема в последнее время обсуждается не только в хозяйствах, но и на высшем федеральном уровне – вчерашнее заседание президиума Госсовета тому доказательство), Александр Ханюков отметил, что жаркая погода «хоть и снизила урожайность, но повысила качество зерна».