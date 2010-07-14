В Грайворонском районе планируют собрать 33 центнера пшеницы с гектара

По словам А. Ханюкова, в среднем аграрии надеются получить урожай на уровне 30–33 центнеров с гектара. Это немного меньше, чем в прошлом году, но всё равно неплохо, а если учесть кукурузу, то можно выйти на уровень прошлого года – на валовый сбор по району 100 тысяч тонн. Посетовав на засуху (эта тема в последнее время обсуждается не только в хозяйствах, но и на высшем федеральном уровне – вчерашнее заседание президиума Госсовета тому доказательство), Александр Ханюков отметил, что жаркая погода «хоть и снизила урожайность, но повысила качество зерна».