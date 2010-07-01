Горводоканал: Нехватка воды в некоторых районах Белгорода связана с резким увеличением её расхода

В Горводоканале отметили, что обычный расход воды в городе составляет до 130 тысяч кубометров в сутки, но с наступлением аномальной жары в последние дни он увеличился на 25–30 тысяч кубометров. В том числе и из-за жителей частного сектора, поливающих свои огороды водопроводной водой. Максимальное водопотребление в областном центре приходится на вечерние часы. Напор сильно падает, поэтому в некоторые высотные дома вода просто не доходит.