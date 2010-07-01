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Posted 1 июля 2010,, 08:22

Published 1 июля 2010,, 08:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Горводоканал: Нехватка воды в некоторых районах Белгорода связана с резким увеличением её расхода

1 июля 2010, 08:22
Белгородцы жалуются на то, что вечером в их домах нет холодной воды. Особенно от её отсутствия страдают жители многоэтажек на Харьковской горе. В Горводоканале корреспонденту ИА «Бел.Ру» пояснили, что из-за резкого увеличения потребления воды её попросту не хватает. Никаких специальных отключений в областном центре не производится.
Сюжет
Вода

В Горводоканале отметили, что обычный расход воды в городе составляет до 130 тысяч кубометров в сутки, но с наступлением аномальной жары в последние дни он увеличился на 25–30 тысяч кубометров. В том числе и из-за жителей частного сектора, поливающих свои огороды водопроводной водой. Максимальное водопотребление в областном центре приходится на вечерние часы. Напор сильно падает, поэтому в некоторые высотные дома вода просто не доходит.

В целом с водоснабжением городские службы, по их словам, пока справляются, поэтому ограничивать подачу, как это сделали старооскольские коммунальщики (в некоторых районах города дают воду по расписанию), пока не планируют.

Исправить ситуацию можно, увеличив мощности водопроводной системы, а для этого должна заработать комплексная программа развития водоснабжения. В Белгороде она пока на стадии утверждения.

#Новости#Город#Вода#ЖКХ#Отключение#Мария#Юля
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