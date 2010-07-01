Горводоканал: Нехватка воды в некоторых районах Белгорода связана с резким увеличением её расхода

Posted 1 июля 2010,, 08:22
Published 1 июля 2010,, 08:22
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Горводоканале отметили, что обычный расход воды в городе составляет до 130 тысяч кубометров в сутки, но с наступлением аномальной жары в последние дни он увеличился на 25–30 тысяч кубометров. В том числе и из-за жителей частного сектора, поливающих свои огороды водопроводной водой. Максимальное водопотребление в областном центре приходится на вечерние часы. Напор сильно падает, поэтому в некоторые высотные дома вода просто не доходит.
В целом с водоснабжением городские службы, по их словам, пока справляются, поэтому ограничивать подачу, как это сделали старооскольские коммунальщики (в некоторых районах города дают воду по расписанию), пока не планируют.
Исправить ситуацию можно, увеличив мощности водопроводной системы, а для этого должна заработать комплексная программа развития водоснабжения. В Белгороде она пока на стадии утверждения.