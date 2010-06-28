Фёдор Емельяненко потерпел второе поражение в карьере – от Фабрицио Вердума

Президент M1-Global Вадим Финкельштейн: «Мы знали, что Вердум – очень опасный противник. Просто Фёдор попался. Он намного сильнее Фабрицио, но бой есть бой. Всякое бывает. Все были уверены в победе Фёдора. Вердум – лучший в мире партерист. Если будет реванш, а мы будем на этом настаивать, то Фёдор, я уверен, выиграет».