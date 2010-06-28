Фёдор Емельяненко потерпел второе поражение в карьере – от Фабрицио Вердума

Posted 28 июня 2010,, 05:15
Published 28 июня 2010,, 05:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Бой между старооскольцем Фёдором Емельяненко и бразильцем Фабрицио Вердумом закончился уже в первом раунде. Пропустив удар, Фабрицио оказался на полу, но после этого в борьбе применил удушающий приём ногами. В итоге на второй минуте судья остановил бой. Фёдор Емельяненко потерпел второе поражение в карьере. Первое было в 2000 году в поединке против японца Цуёши Косака (Tsuyoshi Kohsaka) техническим нокаутом.
После боя Фёдор Емельяненко отметил: «Кто не падает, тот не встаёт. Я был заряжен на удар и допустил ошибку. Вердум этим воспользовался».
Президент M1-Global Вадим Финкельштейн: «Мы знали, что Вердум – очень опасный противник. Просто Фёдор попался. Он намного сильнее Фабрицио, но бой есть бой. Всякое бывает. Все были уверены в победе Фёдора. Вердум – лучший в мире партерист. Если будет реванш, а мы будем на этом настаивать, то Фёдор, я уверен, выиграет».