Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2010,, 05:15

Published 28 июня 2010,, 05:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Фёдор Емельяненко потерпел второе поражение в карьере – от Фабрицио Вердума

28 июня 2010, 05:15
В Сан-Хосе на турнире M-1 Global &amp; Strikeforce чуть больше минуты понадобилось бразильцу Фабрицио Вердуму для того, чтобы одолеть Фёдора Емельяненко удушающим приёмом.

Бой между старооскольцем Фёдором Емельяненко и бразильцем Фабрицио Вердумом закончился уже в первом раунде. Пропустив удар, Фабрицио оказался на полу, но после этого в борьбе применил удушающий приём ногами. В итоге на второй минуте судья остановил бой. Фёдор Емельяненко потерпел второе поражение в карьере. Первое было в 2000 году в поединке против японца Цуёши Косака (Tsuyoshi Kohsaka) техническим нокаутом.

После боя Фёдор Емельяненко отметил: «Кто не падает, тот не встаёт. Я был заряжен на удар и допустил ошибку. Вердум этим воспользовался».

Президент M1-Global Вадим Финкельштейн: «Мы знали, что Вердум – очень опасный противник. Просто Фёдор попался. Он намного сильнее Фабрицио, но бой есть бой. Всякое бывает. Все были уверены в победе Фёдора. Вердум – лучший в мире партерист. Если будет реванш, а мы будем на этом настаивать, то Фёдор, я уверен, выиграет».

фото M1-Global

#Новости#Спорт#Емельяненко#Смешанные единоборства#Юля
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18