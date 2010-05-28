«Эфко» собирается разместить облигации на 1,26 миллиарда рублей

Как сообщает РБК Daily со ссылкой на финансового директора «Эфко» Алексея Гаврилова, данный выпуск облигаций станет уже третьим для компании. В сентябре 2003 года объём размещения составил 800 млн рублей, и долг был погашен через три года. А второй заём был размещён в январе 2006 года и погашен в январе 2010-го.