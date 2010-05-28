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Posted 28 мая 2010,, 08:48

Published 28 мая 2010,, 08:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Эфко» собирается разместить облигации на 1,26 миллиарда рублей

28 мая 2010, 08:48
Возможность рассмотрения поручительства дочерней компании крупнейшего белгородского холдинга «Эфко» «Эфко Пищевые ингредиенты» по облигационному займу в 1,26 миллиарда рублей рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 18 июня.

Как сообщает РБК Daily со ссылкой на финансового директора «Эфко» Алексея Гаврилова, данный выпуск облигаций станет уже третьим для компании. В сентябре 2003 года объём размещения составил 800 млн рублей, и долг был погашен через три года. А второй заём был размещён в январе 2006 года и погашен в январе 2010-го.

По мнению Гаврилова, размещение, вероятнее всего, состоится в сентябре. «Мы оцениваем ситуацию на финансовом рынке и, как только условия нас будут устраивать, сразу разместимся», – отмечает финдиректор «Эфко». Привлечённые средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств, в том числе деньги пойдут на закупку семян подсолнечника для дальнейшей переработки. Уборка этой культуры начинается в сентябре.

#Новости#Экономика#Мария#Эфко#Облигация#Заём
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