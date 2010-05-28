«Эфко» собирается разместить облигации на 1,26 миллиарда рублей

Posted 28 мая 2010,, 08:48
Published 28 мая 2010,, 08:48
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает РБК Daily со ссылкой на финансового директора «Эфко» Алексея Гаврилова, данный выпуск облигаций станет уже третьим для компании. В сентябре 2003 года объём размещения составил 800 млн рублей, и долг был погашен через три года. А второй заём был размещён в январе 2006 года и погашен в январе 2010-го.
По мнению Гаврилова, размещение, вероятнее всего, состоится в сентябре. «Мы оцениваем ситуацию на финансовом рынке и, как только условия нас будут устраивать, сразу разместимся», – отмечает финдиректор «Эфко». Привлечённые средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств, в том числе деньги пойдут на закупку семян подсолнечника для дальнейшей переработки. Уборка этой культуры начинается в сентябре.