Около 1 000 молодых белгородцев встретились в Москве с ветеранами Великой Отечественной войны

В субботу молодые люди смогли встретиться и пообщаться с фронтовиками, записать ещё несколько военных историй. Всего до конца года добровольцы по всей стране планируют снять около 150 тысяч видеороликов о героях войны. Белгородцы, как и каждый участник акции, получили от ветеранов символический подарок – гильзу времён Великой Отечественной с надписью «Помни о войне, береги Родину!».