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Posted 17 мая 2010,, 10:00

Published 17 мая 2010,, 10:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Около 1 000 молодых белгородцев встретились в Москве с ветеранами Великой Отечественной войны

17 мая 2010, 10:00
В Москве на проспекте Сахарова 15 мая прошла всероссийская акция «Наша Победа», посвящённая 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Около 70 тысяч молодых людей со всей России, в том числе из Белгородской области, встретились с ветеранами.

Масштабную акцию в Москве организовали Федеральное агентство по делам молодёжи и движение «Наши». Поводом для встречи стало подведение первых итогов проекта «Наша Победа», стартовавшего по всей России 16 февраля. Его цель – собрать видеоархив воспоминаний участников войны, который, по мнению организаторов, станет источником знаний для будущих поколений и методом борьбы с фальсификацией истории. Все интервью с ветеранами выкладываются в единый архив на сайте www.41-45.su.

Как ранее сообщало ИА «Бел.Ру», добровольцы из Белгородской области ещё в конце января приступили к сбору видеоматериалов – воспоминаний участников ВОВ. «Митинг в Москве это не финал, это только начало нашей работы над созданием уникального видеоархива правды об истории и роли советских солдат», – рассказал корреспонденту ИА «Бел.Ру» региональный руководитель проекта Руслан Катасонов.

В субботу молодые люди смогли встретиться и пообщаться с фронтовиками, записать ещё несколько военных историй. Всего до конца года добровольцы по всей стране планируют снять около 150 тысяч видеороликов о героях войны. Белгородцы, как и каждый участник акции, получили от ветеранов символический подарок – гильзу времён Великой Отечественной с надписью «Помни о войне, береги Родину!».

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Акция#Ветеран#Доброволец#Фронтовик
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