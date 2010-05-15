В Белгородской области стартовала акция «Внимание, дети!»

15 мая в России стартовал первый этап профилактических мероприятий, призванных уберечь детей и подростков от невнимательных водителей, которых, к сожалению, достаточно в любом городе и районе. Так, с начала года в Белгородской области по вине лихачей погибли три ребёнка, более двадцати несовершеннолетних получили травмы. Последняя трагедия произошла 6 мая. Водитель на ВАЗ-2114 сбил брата и сестру на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сумской. Девочка умерла на месте, мальчик скончался в детской областной больнице.