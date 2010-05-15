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Posted 15 мая 2010,, 11:04

Published 15 мая 2010,, 11:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области стартовала акция «Внимание, дети!»

15 мая 2010, 11:04
«Мы идём в школу. Водители, будьте осторожны!», «Превышение скорости приводит к дорожным происшествиям», «Осторожно, дети на дороге!» – плакаты с такими надписями около 150 школьников пронесли сегодня по улицам Белгорода, таким образом открыв в областном центре первый этап Всероссийской акции «Внимание, дети!».
Сюжет
ДТП

15 мая в России стартовал первый этап профилактических мероприятий, призванных уберечь детей и подростков от невнимательных водителей, которых, к сожалению, достаточно в любом городе и районе. Так, с начала года в Белгородской области по вине лихачей погибли три ребёнка, более двадцати несовершеннолетних получили травмы. Последняя трагедия произошла 6 мая. Водитель на ВАЗ-2114 сбил брата и сестру на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сумской. Девочка умерла на месте, мальчик скончался в детской областной больнице.

Погибшие в начале мая дети были учащимися городской школы № 33, поэтому неудивительно, что участниками сегодняшнего мероприятия, организованного региональной Госавтоинспекций и департаментом образования, культуры и молодёжной политики области, стали школьники именно этого учреждения образования. Готовясь к сегодняшнему дню, ребята нарисовали плакаты и рисунки, говорящие о необходимости соблюдать правила дорожного движения и водителям, и пешеходам. Свои наглядные материалы для тех, кто едет на авто, школьники пронесли по проспекту Ватутина – от памятника князю Владимиру до музея-диорамы.

Как рассказали корреспонденту ИА «Бел.Ру» в пресс-службе Госавтоинспекции, сегодняшний марш требующих водительской дисциплины школьников – не единственное мероприятие в регионе. До 30 июня (последний день операции «Внимание, дети!») в районах пройдёт немало тематических встреч, бесед и акций, посвящённых теме детской безопасности на дорогах. И юным пешеходам, готовящимся к летним каникулам, и водителям ещё раз напомнят о правилах дорожного движения и ответственности, которой подчас не хватает ни тем, ни другим.

Наталья Антонова

#Новости#Общество#ДТП#Дорога#Денис Объедкин#Гибдд#Водитель#Госавтоинспекция#Автомобиль
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