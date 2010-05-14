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Posted 14 мая 2010,, 14:10

Published 14 мая 2010,, 14:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Виктор Прохоров: Нам необходим опытный специалист

14 мая 2010, 14:10
Исполнительный директор ФК «Салют» в интервью одному из спортивных изданий подтвердил, что в настоящее время клуб ведёт поиски специалистов на место главного тренера.
Сюжет
Футбол

Как сообщает «Советский спорт», руководство «Салюта» подтвердило желание провести переговоры с рядом специалистов, в числе которых бывший наставник «ЦСКА», «Ростова», «Локомотива», «Шинника» и других клубов Олег Долматов.

«Я веду переговоры сразу с несколькими специалистами. Спрашиваю, смогут ли они подъехать на переговоры. Результата у команды нет – сплошные ничьи. Мы самая миролюбивая команда. Поэтому необходимо принимать меры. Нам необходим опытный специалист, начинающие тренеры видимо не помогут. Хотя Ромащенко мне жалко, он творчески работает, но опыта не хватает», – цитирует Виктора Прохорова «Советский спорт».

Сам Олег Долматов подтвердил изданию факт переговоров с руководством «Салюта». Однако, по словам тренера, до обсуждение деталей дело пока не доходило.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют#Прохоров#Ромащенко#Долматов
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