Белгородская милиция обеспокоена участившимися наездами машин на детей

Posted 29 апреля 2010,, 08:55
Published 29 апреля 2010,, 08:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что 19 апреля в Белгороде на улице Привольной водитель, находившийся в алкогольном опьянении, сбил мальчика-велосипедиста, который от полученных травм скончался в больнице.
26 апреля маршрутка сбила семилетнюю девочку у остановки «Швейная фабрика». Ребёнка, переходившего дорогу на зелёный свет светофора, с ушибами и сотрясением головного мозга доставили в областную больницу.
27 апреля в Белгороде на улице Костюкова «десятка» сбила 14-летнего подростка, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате аварии несовершеннолетний белгородец госпитализирован.
«Проблема находится под пристальным вниманием УВД, во всех случаях проводится тщательное расследование», – отметил О. Мантулин. Кроме того, белгородские милиционеры озабочены и участившимся появлением детей за рулём мопедов и мокиков.