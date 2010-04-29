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Posted 29 апреля 2010,, 08:55

Published 29 апреля 2010,, 08:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская милиция обеспокоена участившимися наездами машин на детей

29 апреля 2010, 08:55
Заместитель начальника УВД по Белгородской области Олег Мантулин отметил, что в апреле зафиксировано уже три факта наездов на детей.
Сюжет
ДТП

Напомним, что 19 апреля в Белгороде на улице Привольной водитель, находившийся в алкогольном опьянении, сбил мальчика-велосипедиста, который от полученных травм скончался в больнице.

26 апреля маршрутка сбила семилетнюю девочку у остановки «Швейная фабрика». Ребёнка, переходившего дорогу на зелёный свет светофора, с ушибами и сотрясением головного мозга доставили в областную больницу.

27 апреля в Белгороде на улице Костюкова «десятка» сбила 14-летнего подростка, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате аварии несовершеннолетний белгородец госпитализирован.

«Проблема находится под пристальным вниманием УВД, во всех случаях проводится тщательное расследование», – отметил О. Мантулин. Кроме того, белгородские милиционеры озабочены и участившимся появлением детей за рулём мопедов и мокиков.

#Новости#ДТП#Происшествия#Авария#Гибдд#Мария#Увд#Милиция#Наезд на пешехода
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