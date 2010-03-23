Николай Рыжков: Для неспециалиста и руководителя партии патентование фильтра для воды – странный поступок

Вместе с тем парламентарий считает, что учёных ни в коем случае нельзя преследовать или ругать за то, что у них что-то не так получилось. «Если мы пойдём по этому пути, то мы вообще загоним науку в угол. Ведь ни один учёный в начале эксперимента не может гарантировать результат», – подчеркнул он. Другое дело, обратил внимание политик, если учёный идёт на обман сознательно, выдавая желаемое за действительное. «Тогда с него можно и спросить по закону».