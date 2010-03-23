Николай Рыжков: Для неспециалиста и руководителя партии патентование фильтра для воды – странный поступок

Posted 23 марта 2010,, 15:18
Published 23 марта 2010,, 15:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Для неспециалиста в этой области и вдобавок руководителя партии – это странный поступок», – заявил Николай Иванович в интервью Regions.ru. По мнению парламентария, пойти на этот шаг можно было бы только в том случае, «если Грызлов был бы «в миру» химиком и работал над этой проблемой».
Напомним, что скандал вокруг изобрётенного академиком РАЕН Виктором Петриком чудо-фильтра для очистки радиоактивной воды набирает обороты. Как известно, Петрик стал победителем конкурсов «Единой России» по программе «Чистая вода», после чего запатентовал совместно с председателем Госдумы Борисом Грызловым фильтр, который должен очищать радиоактивную воду до состояния питьевой.
По словам Н. Рыжкова, «не стоит накрывать эту проблему политической шапкой». Выводы об эффективности или неэффективности изобретённого Петриком фильтра, убеждён Рыжков, должны делать только сами учёные на основе длительных результатов его испытания.
Напомнив о временах, когда СССР и Россия считалась одной из самых научно продвинутых, парламентарий с сожалением отметил, что в последние годы мы потеряли эту пальму первенства в связи со всем известными событиями. «Как следствие этих событий – падение роли настоящей науки и процветание лжеучёных», – заметил сенатор от Белгородской области.
Вместе с тем парламентарий считает, что учёных ни в коем случае нельзя преследовать или ругать за то, что у них что-то не так получилось. «Если мы пойдём по этому пути, то мы вообще загоним науку в угол. Ведь ни один учёный в начале эксперимента не может гарантировать результат», – подчеркнул он. Другое дело, обратил внимание политик, если учёный идёт на обман сознательно, выдавая желаемое за действительное. «Тогда с него можно и спросить по закону».