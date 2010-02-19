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Posted 19 февраля 2010,, 12:30

Published 19 февраля 2010,, 12:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

ИА «Бел.Ру» – победитель Всероссийского конкурса журналистских работ «Электросети-2009»

19 февраля 2010, 12:30
18 февраля Холдинг МРСК подвёл итоги Всероссийского конкурса журналистских работ «Электросети-2009», который организован холдингом при поддержке Министерства энергетики РФ и Российской ассоциации по связям с общественностью.

Все победители награждены именными хрустальными дипломами. Информационное агентство «Бел.Ру» признано победителем за серию материалов о внедрении новых энергоэффективныхтехнологий и реновации оборудования в электросетевом комплексе в номинации«Надёжно. Просто. Эффективно».

На конкурс, которой проводился по семи номинациям, было представлено свыше 300 журналистских работ из более чем 50 субъектов Российской Федерации. «Думаю, это была хорошая возможность для журналистов заявить о себе, о готовности работать на информационном поле электроэнергетики», – сказал генеральный директор Холдинга МРСК Николай Швец.

#Новости#Экономика#Конкурс#Мария#Иа «бел.ру»#Холдинг мрск#Электросети-2009
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