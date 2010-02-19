ИА «Бел.Ру» – победитель Всероссийского конкурса журналистских работ «Электросети-2009»

Posted 19 февраля 2010,, 12:30
Published 19 февраля 2010,, 12:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Все победители награждены именными хрустальными дипломами. Информационное агентство «Бел.Ру» признано победителем за серию материалов о внедрении новых энергоэффективныхтехнологий и реновации оборудования в электросетевом комплексе в номинации«Надёжно. Просто. Эффективно».
На конкурс, которой проводился по семи номинациям, было представлено свыше 300 журналистских работ из более чем 50 субъектов Российской Федерации. «Думаю, это была хорошая возможность для журналистов заявить о себе, о готовности работать на информационном поле электроэнергетики», – сказал генеральный директор Холдинга МРСК Николай Швец.