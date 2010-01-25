Рекордный «Карагод» подвёл итоги

Как рассказали в дирекции Городского дворца народного творчества «Сокол», за четыре дня на сцену дворца вышли 1 298 человек, а это 106 творческих коллективов и 77 солистов. Наиболее широко в этом году была представлена номинация «Народная песня» – на Гран-при в ней претендовала половина участников.