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Posted 25 января 2010,, 12:21

Published 25 января 2010,, 12:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Рекордный «Карагод» подвёл итоги

25 января 2010, 12:21
В областном центре определили лауреатов и обладателей Гран-при седьмого по счёту конкурса «Белгородский карагод». В этом году за право быть лучшими боролись более тысячи танцоров, певцов и музыкантов.

Как рассказали в дирекции Городского дворца народного творчества «Сокол», за четыре дня на сцену дворца вышли 1 298 человек, а это 106 творческих коллективов и 77 солистов. Наиболее широко в этом году была представлена номинация «Народная песня» – на Гран-при в ней претендовала половина участников.

В итоге обладателем главной награды в этой номинации стала солистка из средней возрастной группы Эльмира Аскерова из села Новая Таволжанка Шебекинского района. Гран-при в номинации «Народный танец» получил ансамбль русского танца «Былина» из Белгорода.

Всего же в финальный день конкурса были названы 79 лауреатов рекордного по количеству участников «Карагода». Ознакомиться с полным списком победителей можно здесь.

#Новости#Культура#Мария#Сокол#Народное творчество#Песня#Карагод#Фольклёр
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