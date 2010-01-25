Рекордный «Карагод» подвёл итоги

Posted 25 января 2010,, 12:21
Published 25 января 2010,, 12:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как рассказали в дирекции Городского дворца народного творчества «Сокол», за четыре дня на сцену дворца вышли 1 298 человек, а это 106 творческих коллективов и 77 солистов. Наиболее широко в этом году была представлена номинация «Народная песня» – на Гран-при в ней претендовала половина участников.
В итоге обладателем главной награды в этой номинации стала солистка из средней возрастной группы Эльмира Аскерова из села Новая Таволжанка Шебекинского района. Гран-при в номинации «Народный танец» получил ансамбль русского танца «Былина» из Белгорода.
Всего же в финальный день конкурса были названы 79 лауреатов рекордного по количеству участников «Карагода». Ознакомиться с полным списком победителей можно здесь.