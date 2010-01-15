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Posted 15 января 2010,, 14:56

Published 15 января 2010,, 14:56

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Николай Рыжков: Банки должны помнить, что их рыло в пуху

15 января 2010, 14:56
Представитель в Совете Федерации от Белгородской области Николай Рыжков считает меру социальной ответственности бизнеса перед российским обществом недостаточной. В частности, по его мнению, виновниками мирового финансового кризиса являются не только американские банки, но и российские.

«Хотя банковская ответственность и существует, однако проявляется она не в значительной степени», – заявил Николай Рыжков в интервью Regions.ru.

Парламентарий высказал мнение, что «виновниками мирового финансового кризиса являются не только американские банки, но и российские, которые своими действиями, например зарубежными займами, довели ситуацию в России до кризисной».

С другой стороны, полагает Рыжков, «закопать» банки за их провинности тоже было бы неправильно – тогда наша банковская система пошла бы вразнос». «Однако действия российского правительства её спасли, но банки должны помнить, что их рыло в пуху», – подчеркнул политик.

Помнить, по словам сенатора, они должны также и о том, что «своей деятельностью они обязаны подстёгивать экономику к эффективной работе». «В этом и заключается ответственность бизнеса», – подытожил Николай Рыжков.

#Новости#Политика#Мария#Банк#Бизнес#Николай рыжков#Ответственность
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