Николай Рыжков: Банки должны помнить, что их рыло в пуху

Парламентарий высказал мнение, что «виновниками мирового финансового кризиса являются не только американские банки, но и российские, которые своими действиями, например зарубежными займами, довели ситуацию в России до кризисной».



С другой стороны, полагает Рыжков, «закопать» банки за их провинности тоже было бы неправильно – тогда наша банковская система пошла бы вразнос». «Однако действия российского правительства её спасли, но банки должны помнить, что их рыло в пуху», – подчеркнул политик.