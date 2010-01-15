Николай Рыжков: Банки должны помнить, что их рыло в пуху

Posted 15 января 2010,, 14:56
Published 15 января 2010,, 14:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Хотя банковская ответственность и существует, однако проявляется она не в значительной степени», – заявил Николай Рыжков в интервью Regions.ru.
Парламентарий высказал мнение, что «виновниками мирового финансового кризиса являются не только американские банки, но и российские, которые своими действиями, например зарубежными займами, довели ситуацию в России до кризисной».
С другой стороны, полагает Рыжков, «закопать» банки за их провинности тоже было бы неправильно – тогда наша банковская система пошла бы вразнос». «Однако действия российского правительства её спасли, но банки должны помнить, что их рыло в пуху», – подчеркнул политик.
Помнить, по словам сенатора, они должны также и о том, что «своей деятельностью они обязаны подстёгивать экономику к эффективной работе». «В этом и заключается ответственность бизнеса», – подытожил Николай Рыжков.