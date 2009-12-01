Бой Емельяненко – Роджерс посмотрели более 25 миллионов людей по всему миру

Posted 1 декабря 2009,, 11:30
Published 1 декабря 2009,, 11:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
7 ноября бой, в котором Фёдор Емельяненко нокаутировал Роджерса, транслировался на национальном американском канале CBS и собрал аудиторию 5,46 млн человек, сообщает M-1 Global.
В России поединок показал Первый канал, и его посмотрело около 16 миллионов телезрителей. Этот же бой, показанный в Южной Корее на одном из главных корейских каналов SBS, тоже собрал приличную телеаудиторию.
Кроме того, трансляция была организована в странах Латинской Америки и Африки, в Китае, Великобритании, Новой Зеландии, Украине, Финляндии, Турции, Израиле, Индонезии, Болгарии, Румынии и Мальте.