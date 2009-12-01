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Posted 1 декабря 2009,, 11:30

Published 1 декабря 2009,, 11:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Бой Емельяненко – Роджерс посмотрели более 25 миллионов людей по всему миру

1 декабря 2009, 11:30
По заявлению организаторов турнира M-1 Global и Strikeforce, кульминацией которого стал бой старооскольца Фёдора Емельяненко и американца Бретта Роджерса, поединок собрал рекордное количество телезрителей по всему миру.

7 ноября бой, в котором Фёдор Емельяненко нокаутировал Роджерса, транслировался на национальном американском канале CBS и собрал аудиторию 5,46 млн человек, сообщает M-1 Global.

В России поединок показал Первый канал, и его посмотрело около 16 миллионов телезрителей. Этот же бой, показанный в Южной Корее на одном из главных корейских каналов SBS, тоже собрал приличную телеаудиторию.

Кроме того, трансляция была организована в странах Латинской Америки и Африки, в Китае, Великобритании, Новой Зеландии, Украине, Финляндии, Турции, Израиле, Индонезии, Болгарии, Румынии и Мальте.

#Новости#Спорт#Емельяненко#Бой#Трансляция#Юля#Роджерс
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