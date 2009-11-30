Белгородцы смогут задать вопрос Владимиру Путину

За прошедший год В.Путин посетил многие регионы страны. В ходе программы председатель российского правительства продолжит обсуждение наиболее острых вопросов, поставленных перед ним россиянами. Премьер ответит также на вопросы, которые можно задать не только во время прямого эфира, но и сейчас, позвонив по телефону, отправив SMS-сообщение или на сайте программы.