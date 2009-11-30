Белгородцы смогут задать вопрос Владимиру Путину

Posted 30 ноября 2009,, 07:09
Published 30 ноября 2009,, 07:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Трансляция программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» начнётся в четверг в 12:00 в прямом эфире телеканалов «Россия», «Вести», радиостанций «Маяк» и «Радио России».
За прошедший год В.Путин посетил многие регионы страны. В ходе программы председатель российского правительства продолжит обсуждение наиболее острых вопросов, поставленных перед ним россиянами. Премьер ответит также на вопросы, которые можно задать не только во время прямого эфира, но и сейчас, позвонив по телефону, отправив SMS-сообщение или на сайте программы.
Все поступившие вопросы будут обработаны, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы В.Путину во время прямого эфира, сообщается на на официальном сайте программы.
Номер телефона из любой точки России для городских и мобильных телефонов – 8 (800)-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Бесплатный номер для SMS-сообщений – 04040.