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Posted 30 ноября 2009,, 07:09

Published 30 ноября 2009,, 07:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы смогут задать вопрос Владимиру Путину

30 ноября 2009, 07:09
3 декабря председатель правительства России Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы россиян.

Трансляция программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» начнётся в четверг в 12:00 в прямом эфире телеканалов «Россия», «Вести», радиостанций «Маяк» и «Радио России».

За прошедший год В.Путин посетил многие регионы страны. В ходе программы председатель российского правительства продолжит обсуждение наиболее острых вопросов, поставленных перед ним россиянами. Премьер ответит также на вопросы, которые можно задать не только во время прямого эфира, но и сейчас, позвонив по телефону, отправив SMS-сообщение или на сайте программы.

Все поступившие вопросы будут обработаны, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы В.Путину во время прямого эфира, сообщается на на официальном сайте программы.

Номер телефона из любой точки России для городских и мобильных телефонов – 8 (800)-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Бесплатный номер для SMS-сообщений – 04040.

#Новости#Владимир Путин#Политика#Мария#Телефон#Сергей Белых#Прямой эфир#Разговор
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