Предпринимателям Белгорода рекомендуют подумать над созданием саморегулируемых организаций

Posted 26 ноября 2009,, 11:15
Published 26 ноября 2009,, 11:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На сегодня в Белгороде создано несколько подобных организаций, которые призваны стать полезным посредником между государством и бизнесом. Подобные организации созданы в строительной, проектной отраслях,в ближайшее время аналогичные структуры появятся у местных аудиторов иоценщиков. Основная идея саморегулируемых организаций - переложить контрольныеи надзорные функции за деятельностью предпринимателей сгосударства на самих участников рынка.
По словам депутата горсовета и заместителя председателя совета по поддержке и развитию предпринимательства Юрия Черкашина, в настоящее время назрела необходимость создать подобные связующие звенья предпринимателям, работающим в сфере автомобильных перевозок, здравоохранении, жилищном фонде, рекламной и туристической деятельности.
Базой для их формирования могут стать уже существующие в областном центре некоммерческие структуры. «Нам необходимо донести до предпринимателей важность и ценность «саморегуляторов». В свою очередь мы надеемся на положительный эффект, который принесут на рынок новые структуры», – заявил Черкашин собравшимся на совещание предпринимателям.
Члены совета согласились с предложением депутата сформировать в отраслевых департаментах рабочие группы по созданию саморегулируемых организаций.