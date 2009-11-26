Предпринимателям Белгорода рекомендуют подумать над созданием саморегулируемых организаций

Базой для их формирования могут стать уже существующие в областном центре некоммерческие структуры. «Нам необходимо донести до предпринимателей важность и ценность «саморегуляторов». В свою очередь мы надеемся на положительный эффект, который принесут на рынок новые структуры», – заявил Черкашин собравшимся на совещание предпринимателям.