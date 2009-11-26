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Posted 26 ноября 2009,, 11:15

Published 26 ноября 2009,, 11:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Предпринимателям Белгорода рекомендуют подумать над созданием саморегулируемых организаций

26 ноября 2009, 11:15
В областном центре прошло заседание совета по поддержке и развитию предпринимательства. В этот раз бизнесмены и чиновники обсудили перспективы работы отраслевых некоммерческих объединений (саморегулируемых организаций), которые создаются бизнесменами для защиты своих интересов.

На сегодня в Белгороде создано несколько подобных организаций, которые призваны стать полезным посредником между государством и бизнесом. Подобные организации созданы в строительной, проектной отраслях,в ближайшее время аналогичные структуры появятся у местных аудиторов иоценщиков. Основная идея саморегулируемых организаций - переложить контрольныеи надзорные функции за деятельностью предпринимателей сгосударства на самих участников рынка.

По словам депутата горсовета и заместителя председателя совета по поддержке и развитию предпринимательства Юрия Черкашина, в настоящее время назрела необходимость создать подобные связующие звенья предпринимателям, работающим в сфере автомобильных перевозок, здравоохранении, жилищном фонде, рекламной и туристической деятельности.

Базой для их формирования могут стать уже существующие в областном центре некоммерческие структуры. «Нам необходимо донести до предпринимателей важность и ценность «саморегуляторов». В свою очередь мы надеемся на положительный эффект, который принесут на рынок новые структуры», – заявил Черкашин собравшимся на совещание предпринимателям.

Члены совета согласились с предложением депутата сформировать в отраслевых департаментах рабочие группы по созданию саморегулируемых организаций.

#Новости#Город#Мария#Бизнес#Предпринимательство#Некоммерческая организация#Саморегулируемая организация
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