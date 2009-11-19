Прокуратура Белгородской области обнаружила нарушения в обеспечении льготников лекарствами

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, предусмотренный сметой объём финансирования на 2009 год заведомо не мог обеспечить бесперебойную поставку лекарств. Следствием ненадлежащего финансирования стали временные перебои в поставках препаратов для аптек. Закупленных на торгах лекарств хватило до мая 2009 года. Так, на область нужно 14 484 упаковки «Диабетона», закупили только 3 621.