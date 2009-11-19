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Posted 19 ноября 2009,, 07:33

Published 19 ноября 2009,, 07:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Прокуратура Белгородской области обнаружила нарушения в обеспечении льготников лекарствами

19 ноября 2009, 07:33
В распоряжении правительства России сказано, что страдающие сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями психики и онкологическими заболеваниями должны получать лекарства бесплатно – за счёт средств областного бюджета. В Белгородской области насчитывается 77 662 человека, имеющих право на получение бесплатных медикаментов, однако необходимые препараты получили далеко не все.

При формировании областного бюджета на 2009 год департамент здравоохранения и социальной защиты населения на обеспечение жизненно важными лекарствами предусмотрел 38 млн 230 тысяч рублей, но, как показала прокурорская проверка, потребность на самом деле составляла 75 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, предусмотренный сметой объём финансирования на 2009 год заведомо не мог обеспечить бесперебойную поставку лекарств. Следствием ненадлежащего финансирования стали временные перебои в поставках препаратов для аптек. Закупленных на торгах лекарств хватило до мая 2009 года. Так, на область нужно 14 484 упаковки «Диабетона», закупили только 3 621.

С мая граждане, страдающие общественно значимыми и социально опасными заболеваниями, не получали необходимых лекарств. В настоящее время только часть больных могут купить препараты по льготным рецептам. Прокуратура определила действия департамента как нарушившие конституционные права граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. Чтобы исправить ситуацию, прокурор Белгородской области внёс представление на имя губернатора.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Лекарства#Прокуратура#Департамент здравоохранения и социальной защиты на
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