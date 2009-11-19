Прокуратура Белгородской области обнаружила нарушения в обеспечении льготников лекарствами

Posted 19 ноября 2009,, 07:33
Published 19 ноября 2009,, 07:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
При формировании областного бюджета на 2009 год департамент здравоохранения и социальной защиты населения на обеспечение жизненно важными лекарствами предусмотрел 38 млн 230 тысяч рублей, но, как показала прокурорская проверка, потребность на самом деле составляла 75 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, предусмотренный сметой объём финансирования на 2009 год заведомо не мог обеспечить бесперебойную поставку лекарств. Следствием ненадлежащего финансирования стали временные перебои в поставках препаратов для аптек. Закупленных на торгах лекарств хватило до мая 2009 года. Так, на область нужно 14 484 упаковки «Диабетона», закупили только 3 621.
С мая граждане, страдающие общественно значимыми и социально опасными заболеваниями, не получали необходимых лекарств. В настоящее время только часть больных могут купить препараты по льготным рецептам. Прокуратура определила действия департамента как нарушившие конституционные права граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. Чтобы исправить ситуацию, прокурор Белгородской области внёс представление на имя губернатора.