Николай Рыжков: Обращаться с депутатскими запросами в различные инстанции разрешено законом

Напомнив о существовании закона о парламентском расследовании, Рыжков выразил сожаление тем, что за два года, прошедшие с момента его принятия, закон ни разу не использовался. «И только недавно, после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, в соответствии с законом была создана парламентская комиссия», – сообщил политик.