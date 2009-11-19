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Posted 19 ноября 2009,, 15:55

Published 19 ноября 2009,, 15:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Николай Рыжков: Обращаться с депутатскими запросами в различные инстанции разрешено законом

19 ноября 2009, 15:55
Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин написал письмо председателю Госдумы РФ Борису Грызлову, в котором фактически обвинил депутатов в многочисленных попытках необоснованного вмешательства в ход расследования уголовных дел посредством депутатских запросов и обращений, часто продиктованных личной заинтересованностью народных избранников. Представитель в Совете Федерации от Белгородской области Николай Рыжков осудил действия Александра Бастрыкина, поскольку право депутатов на обращение с запросом гарантируется законодательством.

«Бастрыкин напрасно написал такое письмо», – заявил сенатор. «Получается, он считает, что он – неприкасаемый, что на него никто не может повлиять?», – приводит слова парламентария Regions.ru. «Обращаться с депутатскими запросами в различные инстанции разрешено законом», – подчеркнул он.

Напомнив о существовании закона о парламентском расследовании, Рыжков выразил сожаление тем, что за два года, прошедшие с момента его принятия, закон ни разу не использовался. «И только недавно, после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, в соответствии с законом была создана парламентская комиссия», – сообщил политик.

Николай Иванович предложил прибегать именно к форме парламентского расследования, а не вводить какие-то формы парламентского контроля, о которых говорили некоторые депутаты. «Мне не очень понятно, что подразумевается под парламентским контролем», – заключил Рыжков.

#Новости#Политика#Мария#Депутат#Совет Федерации#Николай рыжков#Запрос#Бастрыкин
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