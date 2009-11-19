Николай Рыжков: Обращаться с депутатскими запросами в различные инстанции разрешено законом

Posted 19 ноября 2009,, 15:55
Published 19 ноября 2009,, 15:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Бастрыкин напрасно написал такое письмо», – заявил сенатор. «Получается, он считает, что он – неприкасаемый, что на него никто не может повлиять?», – приводит слова парламентария Regions.ru. «Обращаться с депутатскими запросами в различные инстанции разрешено законом», – подчеркнул он.
Напомнив о существовании закона о парламентском расследовании, Рыжков выразил сожаление тем, что за два года, прошедшие с момента его принятия, закон ни разу не использовался. «И только недавно, после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, в соответствии с законом была создана парламентская комиссия», – сообщил политик.
Николай Иванович предложил прибегать именно к форме парламентского расследования, а не вводить какие-то формы парламентского контроля, о которых говорили некоторые депутаты. «Мне не очень понятно, что подразумевается под парламентским контролем», – заключил Рыжков.