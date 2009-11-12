Эпидемия гриппа продлится не менее трёх месяцев

Posted 12 ноября 2009,, 12:11
Published 12 ноября 2009,, 12:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«События развиваются интенсивно и по неблагополучному сценарию», – заявил Николай Белоусов, выступая перед региональным заксобранием. По его словам, за последнюю неделю в области госпитализировано 363 человека, в том числе и 203 ребёнка.
Из этого числа на сегодняшний день лишь у 98 человек официально подтверждён вирус А/H1N1. Масштабное распространение инфекции в Белгородской области, по утверждению Н. Белоусова, началось со 2 ноября. За неделю среднемноголетний областной уровень заболеваемости был превышен в 2 раза. Однако нынешняя ситуация – это только начало, медики прогнозируют, что такая картина может продлиться не менее трёх месяцев.
Что касается ситуации с лекарствами в аптеках, то перед надвигающейся эпидемией был сделан трёхмесячный запас, который после создавшегося ажиотажа смели с аптечных полок за десять дней. В настоящее время, по данным Н. Белоусова, идёт падение спроса. Однако спикер облдумы Анатолий Зеликов связал это с отсутствием в аптеках необходимых лекарств: «Когда там ничего не останется, то и ажиотажа не будет вообще».
Для исправления ситуации областное правительство готовит ряд мер, направленных на обеспечение белгородцев всеми необходимыми лекарственными препаратами. О механизмах такого обеспечения ИА «Бел.Ру» сообщало ранее.