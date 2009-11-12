Эпидемия гриппа продлится не менее трёх месяцев

Что касается ситуации с лекарствами в аптеках, то перед надвигающейся эпидемией был сделан трёхмесячный запас, который после создавшегося ажиотажа смели с аптечных полок за десять дней. В настоящее время, по данным Н. Белоусова, идёт падение спроса. Однако спикер облдумы Анатолий Зеликов связал это с отсутствием в аптеках необходимых лекарств: «Когда там ничего не останется, то и ажиотажа не будет вообще».