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Posted 12 ноября 2009,, 12:11

Published 12 ноября 2009,, 12:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Эпидемия гриппа продлится не менее трёх месяцев

12 ноября 2009, 12:11
Об этом на сегодняшнем заседании Белгородской областной Думы заявил глава департамента здравоохранения и соцзащиты населения Николай Белоусов. По его словам, сложная ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе будет наблюдаться в течение всего холодного сезона.

«События развиваются интенсивно и по неблагополучному сценарию», – заявил Николай Белоусов, выступая перед региональным заксобранием. По его словам, за последнюю неделю в области госпитализировано 363 человека, в том числе и 203 ребёнка.

Из этого числа на сегодняшний день лишь у 98 человек официально подтверждён вирус А/H1N1. Масштабное распространение инфекции в Белгородской области, по утверждению Н. Белоусова, началось со 2 ноября. За неделю среднемноголетний областной уровень заболеваемости был превышен в 2 раза. Однако нынешняя ситуация – это только начало, медики прогнозируют, что такая картина может продлиться не менее трёх месяцев.

Что касается ситуации с лекарствами в аптеках, то перед надвигающейся эпидемией был сделан трёхмесячный запас, который после создавшегося ажиотажа смели с аптечных полок за десять дней. В настоящее время, по данным Н. Белоусова, идёт падение спроса. Однако спикер облдумы Анатолий Зеликов связал это с отсутствием в аптеках необходимых лекарств: «Когда там ничего не останется, то и ажиотажа не будет вообще».

Для исправления ситуации областное правительство готовит ряд мер, направленных на обеспечение белгородцев всеми необходимыми лекарственными препаратами. О механизмах такого обеспечения ИА «Бел.Ру» сообщало ранее.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Дума#Грипп#Болезнь#Лекарство#Вирус#Эпидемия#Инфекция#Белоусов#H1N1
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