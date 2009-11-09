ХК «Белгород» потерпел первое поражение в сезоне

Posted 9 ноября 2009,, 08:04
Published 9 ноября 2009,, 08:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает сайт болельщиков ХК «Белгород», основное время и овертайм первого матча команды отыграли вничью – 1:1. У белгородцев шайбу на свой счёт записал Сергей Благута. В серии буллитов успешнее оказались хозяева – 2:1, и белгородцы терпят первое поражение.
Во второй игровой день белгородцы вышли на лёд уже совершенно с иным настроением, что отразилось и на самой игре. Матч ознаменовался довольно большим счётом – 6:3 в пользу ХК «Белгород». Хозяева упирались до середины второго периода и до 31-й минуты встречи даже вели в счёте – 3:2. Однако потом и в физике, и в организации игры ХК «Белгород» прибавил и ушёл в отрыв, до конца матча вколотив в ворота брянского клуба четыре гола. Шайбы в составе ХК «Белгород» забили Алексей Иванов – дважды, Фёдор Попов, Андрей Романов, Дмитрий Коломиец и Андрей Протопопов.
Одержав победу со счётом 6:3, ХК «Белгород» с 39 очками продолжает лидировать в группе «А» зоны «Центр» первой лиги отечественного хоккея.