ХК «Белгород» потерпел первое поражение в сезоне

Во второй игровой день белгородцы вышли на лёд уже совершенно с иным настроением, что отразилось и на самой игре. Матч ознаменовался довольно большим счётом – 6:3 в пользу ХК «Белгород». Хозяева упирались до середины второго периода и до 31-й минуты встречи даже вели в счёте – 3:2. Однако потом и в физике, и в организации игры ХК «Белгород» прибавил и ушёл в отрыв, до конца матча вколотив в ворота брянского клуба четыре гола. Шайбы в составе ХК «Белгород» забили Алексей Иванов – дважды, Фёдор Попов, Андрей Романов, Дмитрий Коломиец и Андрей Протопопов.