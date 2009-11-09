Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2009,, 09:23

Published 9 ноября 2009,, 09:23

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Фёдор Емельяненко: Для меня бои – прежде всего спорт, и я уважаю своих соперников

9 ноября 2009, 09:23
Староосколец Фёдор Емельяненко, завоевав чемпионский титул в девятый раз, на пресс-конференции отметил, что Бретт Роджерс – серьёзный соперник, но с самого начала бой шёл так, как и рассчитывали тренеры российского бойца.

Во время боя с американцем Бреттом Роджерсом, который прошёл в Чикаго 7 ноября, старооскольский боец в первом раунде получил рассечение переносицы. На пресс-конференции сам Фёдор отметил, что оно несерьёзное. «В бою силы ударов не замечаешь, и, на мой взгляд, серьёзной опасности не было, – заявил Емельяненко. – Бретт очень серьёзный оппонент, но с тренерами мы просчитали ситуацию, и с первого раунда всё шло так, как мы рассчитывали».

На вопрос, как ему удаётся во время боя оставаться спокойным и не реагировать на крики толпы, он ответил, что, конечно, слышит поддержку зрителей, но стремится всегда слушать своих тренеров. «К тому же я всегда стараюсь быть спокойным, – добавил Фёдор. – Для меня это не собачьи бои в клетке, это прежде всего спорт, и я выхожу сражаться со своим соперником, которого очень уважаю».

Фото с сайта M1-Global.

#Новости#Спорт#Борьба#Емельяненко#Юля#Роджерс
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18