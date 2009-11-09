Фёдор Емельяненко: Для меня бои – прежде всего спорт, и я уважаю своих соперников

Posted 9 ноября 2009,, 09:23
Published 9 ноября 2009,, 09:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Во время боя с американцем Бреттом Роджерсом, который прошёл в Чикаго 7 ноября, старооскольский боец в первом раунде получил рассечение переносицы. На пресс-конференции сам Фёдор отметил, что оно несерьёзное. «В бою силы ударов не замечаешь, и, на мой взгляд, серьёзной опасности не было, – заявил Емельяненко. – Бретт очень серьёзный оппонент, но с тренерами мы просчитали ситуацию, и с первого раунда всё шло так, как мы рассчитывали».
На вопрос, как ему удаётся во время боя оставаться спокойным и не реагировать на крики толпы, он ответил, что, конечно, слышит поддержку зрителей, но стремится всегда слушать своих тренеров. «К тому же я всегда стараюсь быть спокойным, – добавил Фёдор. – Для меня это не собачьи бои в клетке, это прежде всего спорт, и я выхожу сражаться со своим соперником, которого очень уважаю».