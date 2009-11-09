Фёдор Емельяненко: Для меня бои – прежде всего спорт, и я уважаю своих соперников

Староосколец Фёдор Емельяненко, завоевав чемпионский титул в девятый раз, на пресс-конференции отметил, что Бретт Роджерс – серьёзный соперник, но с самого начала бой шёл так, как и рассчитывали тренеры российского бойца.