Медики рекомендуют при первых симптомах гриппа обращаться к врачам и не заниматься самолечением

По словам замминистра здравоохранения В. Скворцовой, опасность гриппа A/H1N1 не стоит преуменьшать. «Любая пандемия несёт в себе реальную угрозу в связи с быстрым распространением нового вируса или бактериального штамма, даже если смертность от этой инфекции не выше сезонного аналога, – пояснила замминистра. – Смертность от свиного гриппа действительно не выше – в среднем 1 %, она колеблется от 0,2 до 1,5 в зависимости от уровня системы здравоохранения».