Медики рекомендуют при первых симптомах гриппа обращаться к врачам и не заниматься самолечением

Posted 30 октября 2009,, 08:30
Published 30 октября 2009,, 08:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Белгородском районе в одной из школ уже объявлен карантин: у 14 человек из 109 заболевших подтверждён диагноз гриппа А (H1N1)-09. Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал о трёх выявленных случаях этого гриппа.
По словам замминистра здравоохранения В. Скворцовой, опасность гриппа A/H1N1 не стоит преуменьшать. «Любая пандемия несёт в себе реальную угрозу в связи с быстрым распространением нового вируса или бактериального штамма, даже если смертность от этой инфекции не выше сезонного аналога, – пояснила замминистра. – Смертность от свиного гриппа действительно не выше – в среднем 1 %, она колеблется от 0,2 до 1,5 в зависимости от уровня системы здравоохранения».
Симптомы свиного гриппа не отличаются от симптомов обычного: головная боль, повышение температуры до 38 градусов, озноб, слабость в теле, кашель, насморк, боли в мышцах, ломота в суставах, иногда рвота и расстройство желудка.
Но, к сожалению, большинство россиян пытаются лечиться самостоятельно, просто сбить температуру, избавиться от жжения в горле, но не принимают противовирусных препаратов, которые наиболее эффективны при лечении гриппа. Министерство здравоохранения и социального развития подготовило рекомендации по профилактике и лечению свиного гриппа. Так, специалисты рекомендуют избегать людных мест (или носить защитную марлевую повязку), соблюдать элементарные правила гигиены, использовать эффективные отечественные противовирусные препараты (в частности, арбидол, ингавирин, кагоцел).
Также стоит, посоветовавшись с врачом, сделать прививку от сезонного гриппа. В Белгородской области, по данным управления Роспотребнадзора, на 29 октября привито 195 594 человека.
Кстати, по словам замминистра здравоохранения, иммунизация населения от свиного гриппа в России начнётся 9 ноября. На первом этапе будет проведена вакцинация работников коммунальной сферы – служб газа, водоснабжения, электрообеспечения. На втором этапе, с 23 ноября, будут вакцинироваться медработники, преподаватели, студенты 5–6 курсов медвузов.